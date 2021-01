Pamela Díaz revela cómo reaccionó ante primer beso con Jean Philippe: "Yo le dije stop"

Pamela Díaz se ha mostrado cada vez más abierta a hablar de su relación con Jean Philippe Cretton. La animadora ahora reveló cómo fue la primera vez que el periodista intentó besarla, algo que no resultó muy bien en un comienzo.

La ex rostro de Chilevisión contó que la primera vez, el animador intentó darle un beso en un auto, pero ella se negó. "A mí me pasó que con Jean Phi, él me trató de dar un beso en el auto y yo le dije stop", señaló.

En ese momento, La Fiera no estaba preparada para dar el primer paso. "Dije 'no corresponde, no tengo ganas' y pensé, 'el día en que yo quiera darle un beso, yo se lo voy a dar"", explicó.

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton - Instagram

"Quiero que sea especial"

Díaz además reveló que pasaron tres meses desde aquel acercamiento, cuando decidió que ya era el momento. "Yo le dije un día ‘¿sabes qué?, quiero que sea especial, no quiero que sea cualquier cosa’, entonces nosotros controlamos el horario y el día en que yo pueda estar tranquila, sin los niños".

Finalmente, Pamela se la jugó y sorprendió al comunicador con una espontánea acción. "Él se fue a la playa y yo dije '¿sabí qué? voy a ir a la playa a verlo', y fui, y había un viento de mierda, y lo veo… nos besamos como el Titanic", aseguró y agregó que su esfuerzo fue adicional, ya que al día siguiente debía estar en el matinal de su ex canal a primera hora.

Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz - Instagram

Mamá de Jean Philippe opina sobre Pamela Díaz

El pasado miércoles, Jean Philippe Cretton realizó una transmisión en vivo para promocionar las clases de inglés de su madre, Ana Victoria Vásquez. Durante la dinámica, los seguidores del animador lanzaron algunas preguntas. La mayoría de ellas, apuntando a su relación con Pamela Díaz.

Fue en este contexto, que la suegra de la panelista de Me Late Prime aclaró si le gusta como nuera. "Sí, obvio", respondió esta, indicando que hay ciertas cualidades que le gustan mucho de Pamela Díaz.

"Me gusta porque tiene esta cosa de familia, de unión y yo soy súper regalona entonces me gusta eso. Y me gusta que tú estás feliz con ella poh Jean Philippe. ¿Qué me tiene que gustar a mi ella? Te tiene que gustar a ti", agregó la madre del animador.

