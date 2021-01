Iván Cabrera y su pareja se hicieron perfiles de Tinder: "Nos metimos para ver qué onda"

Hace unos días, se difundió en redes sociales la captura del perfil de Iván Cabrera en Tinder. El ex bailarín confirmó que efectivamente se trataba de su cuenta, y explicó que tanto él como su pareja decidieron entrar a la plataforma.

"A pesar de que he pasado todos mis veranos aquí, mis amigos ya no viven acá. En el condominio tenemos dos amigos, Juan Pablo y Eva, y ellos nos recomendaron Tinder, ya que habían encontrado un montón de experiencias y que no era solo para pillar algo casual", dijo a LUN sobre cómo llegó a Tinder.

Ante esta recomendación, decidieron crearse perfiles en la plataforma. "Nos metimos a Tinder para ver qué onda y si algo no nos parece nos salimos y chao. Yo no entendía nada e iba moviendo perfiles de chiquillas al lado derecho, sin entender que eso era era hacer match. Hice cinco", contó.

Iván Cabrera y su pareja, Antonella Muñoz - Instagram

Iván Cabrera detalló que le da like a los perfiles entretenidos o de personas a las que les gusta hacer deportes. "Muchos de los perfiles son muy chistosos, me reí mucho, entonces empecé a hablar con esta gente", aseguró.

¿Qué buscan?

Consultado por sus objetivos en Tinder, Iván Cabrera aclaró que junto a su pareja no están buscando nada romántico dentro de la aplicación. "Digo la verdad, que me gustaría ampliar mi círculo, encontrar gente simpática para salir a comer y tomar algo. A todos les explico altiro que tengo polola, que ella también tiene Tinder, que no es para hacerme el lindo, y que no andamos buscando una tercera persona", señaló.

"Con algunos de las que hablamos ya nos seguimos en redes sociales y estamos planeando salir cuando se pueda", agregó. Además, se refirió a su relación con la trabajadora social, Antonella Muñoz. "Tengo una relación con una persona maravillosa. Llevamos poco más de un año pololeando, es mi polola, amante, psicóloga, amiga, cómplice, compañera de entrenamientos", dijo al respecto.

Ver más

"La primera vez que yo pernocté con Diana…": Cristián Sánchez revela detalles del inicio de su relación con la animadora

Jean Philippe Cretton revela cómo es su relación con los hijos de Pamela Díaz

Cata Vallejos revela que relación con famoso galán argentino nació por DM: "Lo físico quedó para el final"