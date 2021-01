Eugenia Lemos explicó por qué no se ha casado con Matías Kosznik en 16 años pololeo

Contraer matrimonio es una opción, no una obligación, y eso bien lo saben Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik. Los argentinos han aprovechado su pololeo para realizar otros proyectos que, hasta el momento, les han parecido más llamativos que casarse.

En entrevista con Lun, la influencer reconoció que viajar por el mundo ha sido su principal meta, lo que la ha hecho postergar otros planes.

"Nuestro sueño es recorrer el mundo, siempre ha sido nuestro proyecto. Queremos tener hijos, pero los dos somos muy gozadores y hemos priorizado otros sueños", explicó.

Eso sí, sobre la idea de tener hijos, Eugenia tiene claro que quiere concretarlo. "El reloj biológico corre, así que decidimos esperar hasta que tuviéramos 38 años para tener hijos. Nos sentimos como dos jóvenes de 25 todavía", expresó.

"No me interesa tener papeles"

La pregunta sobre un eventual matrimonio siempre rodea a la argentina, ya que en su participación en el reality Amor a Prueba, la fashionista insinuaba que quería casarse.

"La gente cree que yo soy una loca que se quiere casar por las bromas que le hice al Mati en el reality. Lo molestaba poniéndome una túnica blanca a modo de vestido de novia, pero era de chiste", indicó.

Aunque no está convencida de la idea de contraer matrimonio, la influencer confesó que sí le gustaría celebrar su unión en familia. "Nunca ha sido el sueño de mi vida casarme. Si el tema me doliera obviamente hubiese sido incapaz de hacerle esas bromas. Sí nos gustaría festejar el amor que tenemos por el otro, con nuestra familia y amigos".

"No me interesa tener papeles o una libreta de matrimonio. Como mujer no me da seguridad casarme de esa forma; al revés, todo el tema de los papeles me pone claustrofóbica", agregó.

Por su parte, Matías Kosznik coincidió con su pareja. "Los dos disfrutamos mucho lo que hacemos, entonces nos ha costado elegir el cuándo. Es decir, cuándo paramos para tener un bebé o cuándo paramos para formalizar la relación, pero en los papeles nunca hemos creído mucho", cerró.

