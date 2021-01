Daniela Palavecino sorprende posando junto a su esposo completamente desnudos

Con 520 mil seguidores, Daniela Palavecino goza de una gran popularidad en Instagram, en donde comparte registros de su día a día y algunas cápsulas que sacan risas entre los usuarios de la plataforma.

Recientemente, la influencer sorprendió con una nueva publicación en la que aparece posando junto a su esposo Deniss Rakovich completamente desnudos. La toma fue realizada en agradecimiento por los 10 mil seguidores conseguidos por su pareja.

"Porque ustedes lo pidieron, lo prometido. Gracias por #Deniss10k. La versión 2 de esta foto donde @deniss_rakovich", escribió Daniela Palavecino, invitando a los usuarios de la plataforma a visitar el perfil de Rakovich para ver un segundo destape.

Cabe señalar que el esposo de la influencer superó bastante la meta esperada, ya que actualmente cuenta con más de 12 mil seguidores.

Daniela Palavecino y Deniss Rakovich posan completamente desnudos - Instagram

La historia de Daniela Palavecino y Deniss Rakovich

En conversación con Página 7, Palavecino contó que conoció a su actual esposo durante un viaje a Estados Unidos. "Nunca había conocido a alguien tan 'upa chalupa', me apaña en todo", dijo sobre el modelo.

"Fue súper rápido, congeniamos súper bien (…) Creo mucho en las cosas que son fluidas, no forzadas. Como cuando te gusta alguien, y cuesta tanto que pase algo, generalmente me alejo de este tipo de relaciones o situaciones. Aquí fue todo súper fácil, Deniss tiene una personalidad cercana, él es muy cálido", agregó.

Además, reveló los motivos por los que decidieron contraer matrimonio. "Él me dijo 'no quiero que la pases mal por esa visa, estamos súper bien y nos proyectamos juntos, casémonos'. Yo le dije que no porque llevábamos tres meses, no era el momento, igual estaba enamorada de él", comentó.

"Siempre fue mi sueño casarme de una forma muy íntima. No me sale natural que tenga el sueño del típico matrimonio, con celebración, ni vestirme de blanco, ni entrar con mi papá, ni que yo fuera el centro de atención, ni gastarme millonadas de plata", dijo.

