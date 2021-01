Carolina Cruz afirma que Lincoln Palomeque sí es cariñoso: "No todo lo tenemos que mostrar"

En distintas oportunidades los usuarios han comentado en redes sociales sobre un aspecto íntimo entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Estos afirman que el actor no es cariñoso con la modelo, quien está embarazada de Salvador, segundo hijo de ambos.

Los fans afirman que el artista no tiene gestos con ella en su periodo de gestación, pues en ningún momento le han visto acariciando, besando o hablando a la barrida de su pareja. Sin embargo, la misma presentadora decidió hablar al respecto.

Carolina Cruz defendió a Lincoln Palomeque

Desde sus historias de Instagram recibió una pregunta que captó su total atención. "¿Por qué tu esposo no consiente a Salvador? Siempre lo haces tú sobando tu barriga", le escribieron a la también empresaria.

Carolina Cruz no dudó en responder al usuario y explicó que desde las redes sociales no pueden pretender saber o conocer sus momentos más íntimos. "El hecho de ser figuras públicas o conocidas no nos obliga a que tengamos que mostrar todo", dijo en un principio.

Seguidamente afirmó que Lincoln Palomeque "consiente la panza igual o más que yo". "Lo que pasa que no todo lo tenemos que mostrar y no todo lo queremos mostrar", selló.

Ambos artistas son pareja oficialmente desde 2014, una relación que presentó muchos inconvenientes para el nacimiento de Matías, su primer hijo. Carolina Cruz reveló que debió someterse a algunos tratamientos para poder quedar embarazada.

Aproximadamente durante dos años intentó concebir y fue a finales de 2016, a sus 37, cuando logró iniciar su proceso de gestación.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque junto al pequeño Matías - Instagram @carolinacruzosorio

Cabe destacar que en octubre de 2019, la ganadora de cuatro galardones en Premios TVyNovelas se vio obligada a abortar, ya que su embarazo no prosperó. Sin embargo, el pasado 25 de septiembre anunciaron que ya están a la espera de Salvador, juntos y felices.

