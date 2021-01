Adriana Barrientos tras críticas a candidatura como constituyente: "Me duelen las agresiones machistas"

Fue en octubre del año pasado, que Adriana Barrientos reveló sus intereses por formar parte del proceso constituyente para redactar la nueva carta fundamental de Chile. Incluso se convirtió en trending topic en Twitter después de que publicara mensajes en apoyo al Apruebo.

"Yo Apruebo nueva Constitución y Convención Constitucional" y "por un Chile más inclusivo", puso en su cuenta de Instagram. Si bien han pasado meses desde que dio a conocer sus intenciones, su postura no ha cambiado.

En conversación con Página 7, Adriana Barrientos se refirió al proceso de postulación, indicando que "he visto que está lejos de ser una tremenda oportunidad para todos los chilenos, porque entiendo que han tenido unos problemas tremendos en el Servel".

Además, señaló que el camino ha estado lleno de obstáculos. "Yo desconozco, no soy política ni tampoco trabajo en el Servel, no tengo idea lo que ha pasado, lo único que tengo súper claro es que ha sido un proceso súper complejo para todos los candidatos, entonces no están las facilidades para llegar y presentarse", dijo, manteniendo la esperanza de formar parte del proceso constituyente.

Respondió a las críticas

Pese a sus intereses, la modelo ha sido objeto de críticas en plataformas como Instagram y Twitter, ya que muchos la han juzgado por su pasado farandulero. No obstante, la figura que actualmente se encuentra inscrita en el Pacto Apruebo Dignidad se defendió compartiendo dos imágenes acompañadas de mensajes para sus detractores.

"Me duelen las agresiones machistas, patriarcales y misóginas contra mi persona por ejercer el derecho a participar en la redacción de una nueva constitución para Chile", dice en la primera de ellas.

Adriana Barrientos tras críticas a su candidatura como constituyente - Instagram

En la segunda, en tanto, aclaró: "no soy pinochetista. Trabajé y voté por el Apruebo. Porque creo que Chile cambió, debemos elaborar una nueva constitución en democracia".

Adriana Barrientos tras críticas a su candidatura como constituyente - Instagram

Ver más

"Qué bello corte": Ingrid Cruz recibe elogios por su nuevo look

Pancho Saavedra sobre su nuevo libro: "Está lleno de magia"

Eugenia Lemos explicó por qué no se ha casado con Matías Kosznik en 16 años pololeo