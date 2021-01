Pamela Díaz reveló que dos actrices le "coquetean" a Jean Philippe: "No corresponde"

Cada día se conocen nuevos detalles acerca de la relación amorosa entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. La pareja se ha mostrado más abierta en comentar cómo es su día a día y revelar aspectos desconocidos para la audiencia, que pueden resultar llamativos.

Uno de los últimos, fue develado por Díaz en una entrevista con el periodista Ronen Suarc para E! online, en donde fue consultada por los celos dentro de la relación. "¿Son celosos? ¿Son de celarse?", le consultó el comunicador, a lo que La Fiera respondió: "Yo sí, pero no loca… Un poquito".

Suarc quiso indagar todavía más sobre este tema e insistió con una nueva pregunta: "¿Le encontraste algún comentario o algo? Si es de famosa también puedes decirlo, algo picantón, un poco subido de tono".

"¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir (…) hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir", reveló la ex animadora de Chilevisión.

La animadora agregó que los comentarios igual le incomodan, aunque no le da importancia. "No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como ‘qué linda pareja‘".

Jean Philippe y los hijos de Pamela Díaz

Hace pocos días, el animador confesó además, que ha logrado ganarse la confianza de los hijos de "La Fiera", Trinidad, Mateo y Pascuala, a quienes ve frecuentemente cuando visita a su pareja en su casa de Chicureo.

En conversación con la animadora Francisca García-Huidobro, el periodista reveló que mantiene una muy buena relación con los menores, según consignó Radio Agricultura.

Luego de que Trinidad Neira, la hija mayor de Pamela Díaz y el futbolista Luis Neira, le pasara un vaso de bebida al animador durante la transmisión en vivo, García-Huidobro se mostró sorprendida, y no dudó en preguntarle al rostro de Chilevisión detalles de su relación con los hijos de Pamela.

"Me llevo la raja, son encantadores. Es genial tener contacto con generaciones más chicas", aseguró el comunicador.

El animador, que también es músico, señaló que en ese aspecto tiene un punto en común con los menores. "Es bacán escuchar ese tipo de conversaciones, de la música y todo eso", agregó.

