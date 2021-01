Mariuxi Domínguez reflexiona en torno a la depresión: "Creía que era sinónimo de gente floja"

Una extensa reflexión en torno a la depresión, fue la que compartió Mariuxi Domínguez en redes sociales. La ex chica Yingo habló sobre este trastorno del ánimo, profundizando en las batallas que ha librado durante los últimos años.

"En estos años donde atravesé diferentes situaciones anímicas incomprensibles para mí. Yo creía que la depresión era sinónimo de gente floja y ociosa, pero hasta que no lo pasas, no comprendes. Aprendí la empatía", dijo en un comienzo.

Posteriormente, indicó que "no hay solución, solo hay lucha, guerra interna y encontrar tu motivación. Eso que te haga suspirar día a día". Desde una perspectiva personal, explicó que su sueño era tener una pareja ideal. "Así que dejé de decir 'es que todos son iguales, es que todos me hacen lo mismo, nadie me valora', y empecé a decir lo que quería. Junto con el mapa de sueños, tengo en presente a mi pareja ideal que me ama, me respeta, me valora, nos proyectamos juntos; es un excelente hombre y estaremos toda la vida juntos", señaló.

"Solo empece a decir lo que sí quería, ¡y empecé a ser esa persona que él debería merecerse!", agregó Mariuxi Domínguez, indicando que también pidió amistades reales. "Así que empecé a decir cómo eran, cómo me querían y yo los quería, y así son hoy", finalizó, haciendo un llamado a poner en marcha los sueños.

Mariuxi Domínguez habla sobre la depresión - Instagram

