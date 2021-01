Suegra de Pamela Díaz aclaró si la animadora le gusta como nuera

El pasado miércoles, Jean Philippe Cretton realizó una transmisión en vivo para promocionar las clases de inglés de su madre, Ana Victoria Vásquez. Durante la dinámica, los seguidores del animador lanzaron algunas preguntas. La mayoría de ellas, apuntando a su relación con Pamela Díaz.

Fue en este contexto, que la suegra de la panelista de Me Late Prime aclaró si le gusta como nuera. "Sí, obvio", respondió esta, indicando que hay ciertas cualidades que le gustan mucho de Pamela Díaz.

"Me gusta porque tiene esta cosa de familia, de unión y yo soy súper regalona entonces me gusta eso. Y me gusta que tú estás feliz con ella poh Jean Philippe. ¿Qué me tiene que gustar a mi ella? Te tiene que gustar a ti", agregó la madre del animador.

Madre de Jean Philippe Cretton opina sobre Pamela Díaz como nuera - Instagram

Pamela Díaz se refiere a su relación con Jean Philippe Cretton

Recientemente, la animadora concedió una entrevista al periodista Ronen Suarc para E! online, en donde fue consultada por los celos dentro de la relación. "¿Son celosos? ¿Son de celarse?", le consultó el comunicador, a lo que La Fiera respondió: "Yo sí, pero no loca… Un poquito".

En este contexto, el periodista lanzó una nueva pregunta para indagar sobre el tema y quiso saber si había encontrado un comentario o algo, incluso de personas famosas. ""¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir (…) hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir", reveló la ex animadora de Chilevisión.

Además, señaló que los comentarios igual le incomodan, aunque no le da importancia. "No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como 'qué linda pareja"", explicó.

