Joaquín de "Contra Viento y Marea" enfrenta complicación de salud: "Tengo una pequeña epilepsia"

En 2019, Contra Viento y Marea emitió un especial capítulo protagonizado por Joaquín, un niño que deseaba que sus padres se casaran. El pequeño cautivó con su gran personalidad, y la manera en que enfrenta la vida pese a haber sido diagnosticado con un tumor en la cabeza.

El joven volvió a aparecer en pantalla durante un segmento especial, en el que abordaban las vidas de los matrimonios después del programa. Sin embargo, Joaquín ha mantenido a sus seguidores actualizados a través de Instagram.

Su perfil cuenta con más de 65 mil seguidores, a quienes entrega detalles sobre su estado de salud. Recientemente, reveló que fue sometido a una resonancia que dio buenos resultados, pero que quedó con secuelas tras una cirugía.

"Les cuento lo más importante: que la resonancia salió buena. Lo confirmamos hoy con el informe. Mi electroencefalograma salió alterado, o sea tengo una pequeña epilepsia por secuela de la última cirugía que, gracias a que Dios es grande, jamás he tenido una crisis fuerte", dijo Joaquín.

Además, agradeció a su médico, el doctor Koller, "que me dejó con medicamentos después de la última cirugía. Hace mas de 1 año no he tenido problema, eso significa que me deben hacer un examen más para ajustar la pastilla y listo". "Sé que Diosito está a mi lado y no dejará que nada me pase", añadió el joven recordado por su participación en Contra Viento y Marea, agradeciendo a sus seguidores por la preocupación.

Joaquín de "Contra Viento y Marea" - Instagram

