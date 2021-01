Fran García-Huidobro encaró a Ignacio Gutiérrez por supuesto romance con bailarines de Chayanne

Un cómico momento fue el que se vivió en un episodio de Cómplices, cuando Fran García-Huidobro dio a conocer un supuesto romance entre Ignacio Gutiérrez y los bailarines de Chayanne.

Según reprodujo Radio Agricultura, todo ocurrió cuando los animadores hablaron sobre las parejas que han tenido. "Desde que me separé de Julio César estuve cinco años soltera, hasta que volví a emparejarme", comentó la ex conductora de Sigamos de Largo.

Sin embargo, Ignacio Gutiérrez no le creyó. "A dónde, estuviste con Mario Velasco, apareció hasta en Primer Plano", señaló el periodista. "Yo pinché con Mario, pero no fue mi pololo", detalló Fran García-Huidobro antes de lanzar una bombita.

"Si hablamos de eso, tú estuviste con los bailarines de Chayanne", dijo, provocando las risas de su compañero. "No po, eso era un invento. Los pololos no se niegan, pero los 'polvos' puede ser", contestó.

Cómplices

El programa transmitido por los animadores vía Instagram, ha generado repercusión debido a los temas que tratan. Recientemente, Ignacio Gutiérrez habló sobre las declaraciones de Carola de Moras en torno a la denuncia por discriminación que este interpuso en contra de Chilevisión.

"Nunca he hablado del tema mucho porque digo 'no me voy a meter'. Y Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije", comentó la ex animadora del Festival de Viña.

Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez en Cómplices - Instagram

Además, señaló que "no testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me lo pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes. Simplemente con un equipo que estábamos".

Por su parte, Ignacio Gutiérrez se refirió al tema, criticando el actuar de Carola de Moras. "Ahora vino a hablar, después de 5 años", dijo, agregando: "ojalá que si hay otro juicio que vaya de testigo por favor ahora, y no se haga la hueona como antes. Gracias".

Ver más

Fran García-Huidobro revela que bajaron sus seguidores tras opinión sobre Dios y el aborto

¿Están comprometidos? Fernando González levanta sospechas tras especial regalo a Luciana Aymar

Natalia Duco tras dar a luz a Luciano: "Es la medalla más importante que tengo"