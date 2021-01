"La primera vez que yo pernocté con Diana...": Cristián Sánchez revela detalles del inicio de su relación con la animadora

Una serie de detalles sobre el inicio de su relación con Diana Bolocco, fueron los que entregó el animador Cristián Sánchez durante una transmisión en vivo. El comunicador se encontraba conversando con Pamela Díaz, cuando comenzaron a responder preguntas de sus seguidores.

Fue en esa dinámica, que se refirió a su relación con la integrante del matinal Mucho Gusto, revelando cómo fueron los inicios de su romance. Todo partió cuando leyeron el comentario de una usuaria, quien aseguró que fue ella quien le dio el primer beso a su marido "porque nunca atinó".

Tras reírse de la declaración, Cristián Sánchez comentó que "yo fui igual. Yo con la Diana fui así, respetuoso, respetuoso, respetuoso". Ante la incredulidad de Pamela Díaz, continuó con su historia, indicando que incluso rechazó un encuentro íntimo.

Diana y Cristián estuvieron de vacaciones en el caribe - Instagram @dianaboloccof

"Es más, la primera vez que con la Diana se dio la cosa rica, que estaba todo dado, yo le dije 'no, no es el momento"", señaló. "Me hice el difícil. El primer beso me lo dio ella", agregó, para luego relatar cómo fue su primer beso.

"En la calle, después de una comida íbamos a salir a una discoteca, y paramos el auto, bailamos en la calle y nos dimos un besito", contó. Consultado por si le gustó, Cristián Sánchez contestó: "me encantó. La primera vez que yo pernocté con Diana dije 'yo aquí me quedo, ésta es la mujer"".

Por su parte, Pamela Díaz contó que la primera vez que Jean Philippe Cretton le quiso dar un beso, esta lo rechazó. "Me trató de dar un beso en el auto y yo le dije 'stop'. Porque dije 'no corresponde, no tengo ganas'. Le dije 'el día que yo quiera darle un beso, se lo voy a dar'. Pasaron como tres meses", contó, ante las risas del animador.

