Pedro Campos se refiere a las odiosas comparaciones con sus padres: "Ya no me importa"

Pedro Campos es parte del elenco de la nueva teleserie de Mega, Edificio Corona, la cual debutó con gran éxito este lunes. En ese contexto, el actor dio una entrevista en la que se refirió a esta nueva apuesta y a la presión que significó para él ser hijo de dos grandes actores chilenos en el inicio de su carrera.

El actor de 32 años debutó en televisión con la teleserie Vuelve Temprano de TVN, le siguió Pobre Gallo, Amanda y Juegos de Poder, estas tres últimas de Mega, además de participaciones importantes en cine y teatro. Durante sus primeros años en pantalla se ganó un lugar con su talento en la actuación, sin embargo, el artista reconoce que el peso de ser hijo de Cristián Campos y Claudia di Girólamo siempre estuvo presente.

"Siempre existió una comparación con ellos, y probablemente para algunas personas siempre va a existir, pero lo bueno es que ya no me importa. Ellos son mis padres, referentes absolutos a nivel artístico y humano, y me siento absolutamente orgulloso de la familia de la cual provengo", reveló el joven a La Cuarta.

Campos asegura que de todas formas las críticas le han servido para crecer. "Creo que ser humilde es muy importante. La televisión es un lugar de mucho aprendizaje, donde uno se rodea de directores y actores de mucho bagaje, por lo que siempre hay que estar atento y ser receptivo. Aceptar las críticas constructivas para armar tu propio camino", agregó.

Edificio Corona

La nueva apuesta de Mega es una comedia romántica escrita por Rodrigo Bastidas, Daniella Castagno, Elena Muñoz y Milena Bastidas, que aborda las historias de vida que transcurren en un edificio en cuarentena, protagonizadas por los actores Francisco Melo, María Gracia Omegna, Mario Horton, Paola Volpato, Fernando Godoy y Nicolás Oyarzún.

El elenco también lo componen Pedro Campos, Magdalena Muller, Max Salgado, María Elena Duvauchelle, Vivianne Dietz, Paula Luchsinger, Dayana Amigo, Josefina Fiebelkorn e Hiztka Nudelman. A ellos se suman los niños Simón Beltrán y Hellen Mrugalski.

Sobre su personaje, Julián, un joven de 25 años oriundo de Punta Arenas, Campos señaló que "se la pasa de reunión en reunión, y no le da mucho tiempo al relajo, más que por tiempo, porque su personalidad no se lo permite. Menos después del numerito de su hermano, cuando les llega una guagua a vivir al departamento", adelantó.

