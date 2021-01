Kenita Larraín lanza sus predicciones para el 2021: "Es el principio de muchas revelaciones"

Luego que la NASA informara la detección de una señal de radio proveniente de Ganímedes, una de las lunas de que orbitan alrededor de Júpiter, Kenita Larraín se convirtió en trending topic en Twitter. ¿La razón? Una predicción que realizó meses antes y que parece haberse cumplido.

"Vamos a ser visitados por seres de otros lugares. Esas visitas van a ser cada vez más comunes y evidentes, porque los altos gobiernos de Estados Unidos y Rusia ya saben eso. No sé si me puse muy Salfate, pero efectivamente no somos la única vida en este planeta, galaxia o universo, entonces esto se va a evidenciar", había dicho en conversación con Fran-García-Huidobro.

Y parece que los aciertos de la numeróloga podrían extenderse este año, ya que recientemente lanzó sus predicciones para el 2021. En conversación con La Cuarta, Kenita Larraín señaló que "este es un año de grandes cambios, se le llama 'el cambio y la transformación', por lo que habrá algunos profundos como sociedad, como personas, cambios de paradigmas y nos vamos a enterar de verdades que por mucho tiempo estuvieron ocultas".

"Nos vamos a ir liberando, porque esta es la era del despertar, por lo tanto, la verdad nos libera, de eso se trata la energía de estos tiempos", agregó. En este contexto, se mostró contenta por la noticia de la NASA e indicó que "siento que esto va a seguir ocurriendo, es el principio de muchas revelaciones y de todo tipo, no sólo de vida extraterrestre".

"Se vienen nuevas tecnologías, se toma conciencia de la vida en otros lugares y se toman más contactos con esos seres. Van a haber muchos cambios en relación a cómo los seres humanos nos relacionamos con el dinero, con nuestros trabajos, a elevar nuestras energías y, de alguna forma, vivir la vida desde otro lugar, con más unión, esto es a largo plazo", precisó.

¿Qué ocurrirá?

De acuerdo con Kenita Larraín, "vamos a despertar, la verdad nos liberará. Este es el comienzo de muchas verdades que van a traer liberación para todos nosotros. Es algo súper grande, de hecho, para los mayas comienza la era de oro, pero para eso tiene que haber grandes cambios profundos y caerse las estructuras antiguas. De eso se trató gran parte del 2020 y va a seguir ocurriendo".

La numeróloga advirtió que en estos momentos "es muy importante mirarnos". "La introspección es fundamental para estar mucho más preparados para todo lo que se viene. Tomar conciencia de nuestros dolores, nuestras carencias, nuestros traumas, de todo lo que no hemos resuelto", dijo.

"La invitación es a mirarse hacia adentro y adaptarse, ser flexible con los cambios favorables que se vengan (…) También es la era de empoderarnos. Tenemos que reconocer el maravilloso ser que es cada uno de nosotros, todos somos seres hechos a la imagen y semejanza del creador y muchas de las cosas que hemos vivido como humanidad han provocado perder nuestro poder", cerró.

Ver más

Predicciones del horóscopo para enero de 2021

Predicciones 2021: descubre cómo vendrá el próximo año según la astrología

Vanessa Daroch lanza predicción en torno a Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton