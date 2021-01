Preguntan a Greeicy si perdonaría una infidelidad a Mike Bahía y esto respondió

Es cierto que Greeicy y Mike Bahía son una de las parejas más estables del momento en Colombia, y que demuestra un amor especial. También que son dos artistas que comparten los éxitos musicales y que a los fans les encanta verlos juntos. ¿Pero perdonar una infidelidad? No muchos estarán de acuerdo con ella.

A través de una sesión de preguntas y respuestas que ofreció a sus fans en sus historias de Instagram, la cantante de 28 años se topó con la interrogante. Visiblemente dudosa, su primera reacción fue reírse.

Greeicy le perdonaría los cachos a Mike Bahía

Probablemente lo haya dicho de la boca para afuera, pero en un principio parecía segura. "Yo creo que sí, llevo muchos años con él", soltó la intérprete de Los besos.

Al cabo de unos segundos dio a conocer una Greeicy dudosa y capciosa. "Te estoy hablando de algo que no sé, porque si me ha sido infiel no me he dado cuenta", dijo.

Greeicy le perdonaría infidelidad a Mike Bahía pic.twitter.com/wlSiyfbh51 — Pille pues (@PuesPille) January 13, 2021

Seguidamente, el artista apareció detrás de ella y logró observar la pregunta a lo que contestó: "Por supuesto". Luego afirmó que ya le había perdonado una infidelidad y señaló a la tierna perrita que sostenía en sus brazos.

Para finalizar el registro audiovisual, Greeicy continuó grabándose y miraba de un lado a otro en expresión pensativa. Desde los comentarios recibió algunos mensajes positivos, mientras que en otros le aclararon que una infidelidad no se perdona.

"Yo siendo él nunca te seria infiel", "serle infiel a esta mujer sería muy difícil", "¿Así de fácil se lo perdona?", "¿Y dónde está el amor propio?" y "¿Después de Greeicy qué hay" fueron algunas de las reacciones que se leen en la publicación de @PillePues.

Greeicy Rendón y Mike Bahía son pareja desde el año 2012, luego que una amiga los presentara en un bar tras un concierto. "No somos de bares, pero había un cumpleaños", contó el intérprete al Diario AS en 2019. Por su parte la caleña aseguró que ella fue quien lo conquistó a él.

