Estefanía Borge exhibe su celulitis con orgullo y la llenan de halagos

Estefanía Borge es conocida por su trayectoria como actriz en la televisión colombiana.



Sus redes sociales han sido centro de atención desde que decidió llevar una vida saludable.

Los hábitos saludables que realiza la han hecho una de las mujeres de la farándula colombiana que más seguidores cuenta.

Sin embargo, así como algunos la halagan, otros no dudan en criticarla.

Y es Borge optó por hacer de la vida saludable su misión vital. Con disciplina ha superado sus propios límites.

Esta vez en una de sus recuentes publicaciones demostró que a pesar de hacer ejercicio y comer saludable, tiene celulitis.

Pero lo que se robó la atención no fue su físico sino el mensaje que compartió.

"Tengo celulitis desde q tengo uso de razón. Unos días se me nota mas q otros .. pero ahí está! Entreno juiciosa, me alimento bien y tengo buenos hábitos. A mis 40 años ya aprendí a vivir con ella , y sabes ? No es motivo de frustración y mucho menos de baja estima ".