Denise Rosenthal vuelve a la televisión con importante desafío laboral

A principios de semana se confirmaron los nombres de los primeros tres jurados, Sergio Freire, Carolina Arregui y Luis Gnecco, a ellos se les suma la talentosa cantante nacional Denise Rosenthal.

Con esto, el programa conducido por Karla Constant y María José Quintanilla, cierra la interrogante sobre quiénes estarán en el famoso mesón del talent show más reconocido en el mundo.

La producción del espacio estará a cargo de la productora Kike 21, mientras que la producción ejecutiva será responsabilidad de Pablo Alvarado. "Se busca una variedad más amplia de talentos y que, además se incluye al público a través de las votaciones", explicó Alvarado a El Mercurio en una reciente entrevista.

Además, el ex productor del matinal Mucho Gusto se mostró confiado en el éxito del programa. "El desafío en televisión no está en la estructura, sino en el relato, y en este programa en particular, los elementos claves tienen que ver con la sorpresa, la emoción, la alegría o el impacto que logran los protagonistas con el público y en el jurado", agregó.

La propuesta de matrimonio

Denise Rosenthal cerró el 2020 de la mejor manera. En conversación con Gino Costa en noviembre, la artista habló sobre el lanzamiento de su single Dormir y la propuesta de matrimonio que recibió por parte de Camilo Zicavo en su cumpleaños número 30.

"Estoy feliz con todo este cierre de ciclo. Cumplir 30 no es cualquier cosa, así que feliz, emocionada por el recibimiento de la gente, por el single y todas esas cositas lindas", aseguró la cantante.

Consultada por si contraerá matrimonio con el integrante de Moral Distraída, Denise Rosenthal contestó: "parece que sí (…) En general me tomó de súper sorpresa. Yo en general no hablo ni abro mucho estos espacios íntimos sobre todo porque es mi refugio. Es como dice la canción, para mí es súper importante y ha sido complejo equilibrar este mundo tan expuesto con mi vida privada, con la necesidad de armar mi hogar, mi refugio, un lugar donde me sienta segura".

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

Ver más

¿La viste? Teleserie ‘Edificio Corona’ acapara la sintonía en su estreno

Aseguran que Kenita Larraín habría acertado con una de sus predicciones más impactantes