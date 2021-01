Adriana Barrientos y su interés por ser constituyente: "No están las facilidades para llegar y presentarse"

Tras el plebiscito del 26 de octubre, muchos famosos han declarado su interés por formar parte del proceso constituyente que dará paso a una nueva carta fundamental. Actores, periodistas y figuras del espectáculo como Adriana Barrientos han dado a conocer sus candidaturas. Sin embargo, esta última no ha estado exenta de críticas debido a su pasado en la farándula.

En conversación con Página 7, se refirió al proceso de postulación, indicando que "he visto que está lejos de ser una tremenda oportunidad para todos los chilenos, porque entiendo que han tenido unos problemas tremendos en el Servel".

"Creo que no hubo oportunidad para nadie, entiendo que las oportunidades fueron súper escasas, que hay problemas con candidaturas independientes, yo misma hasta ahora no estoy confirmada como candidata. Yo no sé si entraron mis papeles finalmente al Servel o no, hasta lo que yo entiendo, a mí no me ha llegado ninguna confirmación como candidata a constituyente", detalló.

Adriana Barrientos, quien se encuentra inscrita en el Pacto Apruebo Dignidad, señaló que el camino ha estado lleno de obstáculos. "Yo desconozco, no soy política ni tampoco trabajo en el Servel, no tengo idea lo que ha pasado, lo único que tengo súper claro es que ha sido un proceso súper complejo para todos los candidatos, entonces no están las facilidades para llegar y presentarse", dijo.

Sin embargo, mantiene la esperanza de formar parte del proceso constituyente. "Yo solamente milito en un partido político, Federación Regionalista Verde Social y estoy con las pilas súper puestas para que Dios quiera llegue a mis manos -o alguno de mis compañeros- el proyecto de los animales a la Constitución", señaló.

Las críticas a Adriana Barrientos

Adriana Barrientos - Instagram

De acuerdo con el citado medio, la modelo incluso se convirtió en trending topic en Twitter, en donde se la criticó por sus intenciones de ser constituyente. "Con respecto a las críticas a mi persona, por favor, yo creo que nadie me ha criticado, porque no soy política", señaló al respecto.

"Con respecto a ser trending topic, me parece bien porque lo más importante de esto es tener una vitrina para pedir fuerte y claro que los animales vayan a la Constitución de nuestro país. No más maltrato hacia los animales, no más explotación de algunos que los hacen tener tres o cuatro camadas hasta que la mamá se descalcifica. Creo que los animales en Chile merecen un trato digno", agregó.

Con respecto a las otras figuras del espectáculo que han querido formar parte del proceso, señaló que "todos deberíamos participar, y a mí me parecen que si son personas que vienen de mundos distintos a la política todavía es mucho más loable, yo creo que cada una de las personas que vienen fuera del mundo de la política tienen mucho que hacer".

"Creo que la gente en política ha tenido mucho tiempo, hay gente que lleva 30 o 40 años como políticos y han hecho absolutamente nada por este país. Hago un llamado a la gente a que voten por personas que no sean del mundo político, porque ya la gente del mundo político perdió una cantidad de tiempo que hasta el minuto es impresentable", indicó.

