"Te ves hermosa": Wilma González saca aplausos con nuevo look en redes sociales

"¡Y aquí el resultado de mi new look!". Con estas palabras, Wilma González dio a conocer su primer cambio de look del 2021. La modelo ha demostrado su gusto por las transformaciones, luciendo distintos estilos de cabello a lo largo del tiempo.

Ahora volvió a sorprender llevando una de las tendencias favoritas del verano: los dreadlocks. Con una publicación en redes sociales, lució su nuevo cabello, caracterizado por estas prominentes y largas trenzas que se extienden casi de la raíz a las puntas.

Wilma González compartió una serie de fotografías mostrando su nuevo aspecto, obtenido gracias al trabajo de Ecotienda Trenzas y Dreads. "¡Y aquí el resultado de mi new look! Me encanta el trabajo de @ecotienda_trenzasydreads", escribió junto a los registros.

"¡Fue demasiado rápido y el resultado genial!", agregó, recibiendo cientos de halagos por parte de sus seguidores. Una de las primeras en reaccionar fue la modelo Jhendelyn Núñez, quien comentó: "te ves hermosa".

Desliza para ver las imágenes:

Expandir Instagram Wilma González luce nuevo look Instagram Wilma González luce nuevo look Previous Next







El buen momento de Wilma González

Recordemos que la modelo se encuentra atravesando un buen momento personal y también profesional. Wilma González mantiene una relación desde hace varios años con Nicolás Seguel, con quien actualmente decidieron ir un poco más allá lanzando un emprendimiento en conjunto.

Se trata de Vegan Mundo's Food, un foodtruck de comida vegana que se convirtió en la nueva fuente de ingresos de la pareja. "La comida siempre deja ganancias. Compré un foodtruck y me pasé todo el mes haciendo los trámites para poder funcionar", dijo la española a LUN, quien originalmente iba a emprender con su negocio en un recinto educacional ubicado en Huechuraba.

Actualmente, funcionan en un patio de foodtrucks ubicado en Talagante. "Ha sido cansador. Estamos durmiendo entre cinco y seis horas al día (…) Estamos aprendiendo sobre la marcha. El primer día llegamos con un arsenal de comida y vendimos súper poco. El fin de semana se llenó y quedamos cortos. Estamos buscando el equilibro", comentó la española.

Ver más

Amaya Forch sorprende con radical cambio de look: "Siempre he sido juguetona"

Nicole sorprende con cambio de look y se suma al corte de moda entre las famosas

Alison Mandel se despide de su largo cabello y estrena radical cambio de look