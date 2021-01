Ignacio Gutiérrez tras dichos de Carola de Moras: "Ahora vino a hablar, después de 5 años"

Hace unos días, Carola de Moras se refirió a su enemistad con Ignacio Gutiérrez durante una transmisión en vivo, en la que abordó la demanda por discriminación realizada por el periodista en contra de Chilevisión.

"Nunca he hablado del tema mucho porque digo 'no me voy a meter'. Y Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije", comentó al respecto.

Además, señaló que "no testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me lo pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes. Simplemente con un equipo que estábamos".

Ignacio Gutiérrez se refirió a los dichos de Carola de Moras

Las palabras de la animadora fueron analizadas por el afectado en el programa Cómplices, que conduce junto a Fran García-Huidobro en Instagram. Todo ocurrió cuando esta le preguntó por las palabras de la ex animadora del Festival de Viña.

"Oye, ¿cachaste lo que dijo la Carola de Moras?", le preguntó. "Como que todo el tiempo da una entrevista para contar una hueá que en verdad a nadie le importa. Que 'no, que ella había estado en una reunión, que no había visto nada de lo que tú dijiste, que tú habías inventado hueás de esa reunión"", agregó.

Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez en Cómplices - Instagram

Ignacio Gutiérrez se refirió al tema, criticando el actuar de Carola de Moras. "Ahora vino a hablar, después de 5 años", dijo, agregando: "ojalá que si hay otro juicio que vaya de testigo por favor ahora, y no se haga la hueona como antes. Gracias".

"El silencio es una herramienta terrible para los que hemos sido discriminados, o para otras personas que necesitamos testigos. Por eso te agradezco a ti y a la Pame que ni siquiera estaban ahí, y fueron. Las dos. Pintadas como puertas y fueron a juicio", dijo a modo de agradecimiento a la animadora y a Pamela Díaz, quienes testificaron a su favor.

