Francisca García-Huidobro recuerda su pelea con Maly Jorquiera

A través de una ronda de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, Francisca García-Huidobro se refirió a una antigua rencilla que tuvo con Maly Joquiera, con quien compartió pantalla en Sigamos de Largo.

La animadora respondió tajante a la pregunta "¿Te peleaste con la Maly?", que realizaron varios de sus seguidores. "Muchos de ustedes preguntaron si yo estaba peleada con la Maly. Yo me pelee con la Maly en enero de 2019, en un capítulo de Fiebre de Viña, lo hemos contado las dos. Fue una pelea concreta por algo en particular, que solucionó en el momento", aseguró la ex rostro de Canal 13.

La ex animadora de Primer Plano dejó claro que cualquier conflicto que pudo tener con la comediante, quedó totalmente en el pasado una vez que se conocieron más íntimamente y trabajaron juntas.

"Yo de la Maly no tengo más que palabras de amor, de admiración, de respeto, es una seca total. Me encantó trabajar con ella, es una tremenda compañera, talentosísima", agregó.

"En verdad pueden decir lo que quieran y en general eso suele pasar cuando son mujeres las que estamos al aire, que no se soportan, que se odian y eso. Nada más lejano a la realidad", señaló.

Maly Joquiera en Sigamos de Largo

El polémico episodio

Cabe recordar que el encontrón entre ambas se produjo en el programa Échale la culpa a Viña en el verano del año 2019, al cual llegó Maly luego de dejar Milf en TV+. En un capítulo, Joquiera lanzó una broma a Francisca García-Huidobro, que en ese entonces animaba el espacio de entretención de Canal de 13, que despertó el enojo de la conductora.

Todo ocurrió mientras en el panel comentaban la propuesta de matrimonio que hizo Dino Gordillo en pleno escenario del Festival de Viña, y Maly bromeó sobre las indirectas que le hace a su pareja Sergio Freire para que le pida matrimonio. "Lo amarré con una guagua, y la guagua no amarra nada, cierto Fran?", señaló la comediante.

Por su parte, la aludida contestó: "Podría ser el contrato más corto en Canal 13… A diferencia tuya me separé (de Julio César Rodríguez) cuando mi hijo tenía 3 meses. Para tu tranquilidad mi hijo fue muy deseado por su padre y por mí".

La tensión entre ambas fue evidente, aunque Maly aseguró que le pidió disculpas a Fran y el episodio quedó ahí. "Vengo de un programa de humor y ella se tiene que acomodar a mí y yo a ella. Estaban hablando de mí y yo traté de salir jugando y dije eso… A Fran no le gustó, se molestó. Luego lo conversamos, le dije ‘Fran, sorry, fue una respuesta que me salió en el momento’. Soy de las personas que si la cago me disculpo altiro", señaló Jorquiera.

Por su parte, Fran también reconoció que su enojo había durado poco. "Soy escorpión, tiro la pachotada y se me olvida en 10 minutos. Después en la noche fuimos juntas a la Quinta Vergara y nos matamos de la risa".

