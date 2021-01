Daniella Campos luce un renovado look en su cabello: "Necesitaba luz"

Con un mensaje positivo y personal, Daniella Campos inició formalmente el 2021. La modelo ha sido fuente de información en las últimas semanas debido a unas delicadas dolencias en su rosto, sin embargo, se ha estado recuperando y así quiso demostrarlo en las redes sociales.

En motivo de renovar su imagen y dar a conocer lo hermosa que se siente a sus 44 años, la también periodista sorprendió a sus seguidores con un cambio en su cabello. Los comentarios han sido muy alentadores.

El nuevo look de Daniella Campos

Dando crédito y agradecimientos a su estilista, Georgina Riquelme, la ex reina de belleza decidió aclarar su cabello, el cual luce fantástico.

"Me atreví… Necesitaba luz", afirmó Daniella Campos. "Gracias por tu arte, dedicación, perfección y protegerme con los máximos cuidados contra el virus. Te felicito, excelente trabajo, lo recomiendo 100%", escribió en gratitud al trabajo realizado por @hair.georgina, cuenta que mencionó en el posteo.

Finalmente aseguró estar feliz y preguntó a sus más de 106 mil usuarios si les gustaba el cambio. Por supuesto que comentarios no se hicieron esperar.

"Te ves muy linda y llena de luz", "muy bien, el atreverse, te ves muy linda", "regia como siempre. Beso grande", "súper, quedaste bella" y "con cualquier estilo te ves hermosa", fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

La elegida Miss Mundo Chile en 1998 estuvo internada durante algunas semanas en la Clínica Alemana. El motivo de su hospitalización fue una serie de dolores en su rostro, producto de una neuralgia del trigémino que se le gatilló, luego que le extirparan dos tumores cerca de la zona ocular.

Su convalecencia y recuperación

Daniella Campos, ex panelista de programas como 'Locos por el baile' y 'Sálvese quien pueda' conversó recientemente sobre el proceso que ha debido cumplir para salir adelante en su recuperación. "Ha sido un fin de año con muchos cambios", dijo al diario Las Últimas Noticias.

"He recibido tanto cariño y quiero agradecer uno por uno. He tenido un círculo increíble de gente muy bonita. Hubo cadenas de oración por mí. Les debo tanto a las tens de la clínica porque ellas me hicieron cariño cuando lo necesitaba", expresó Daniella Campos.

La seleccionada Reina de las Américas en 1998, detalló que se ha sometido a una terapia complementaria, en la cual se aplica el método Tesla healing. De acuerdo al portal Tesla Healing 369, "se basa en una energía y frecuencia que pone en equilibrio nuestro cuerpo de luz".

"Este proceso activa el 'sanador' que hay en cada persona y por lo tanto es muy frecuente que el uso de estas energías permita la sanación del cuerpo, la mente, y el espíritu", agrega la web.

"Estoy muy débil todavía"

Respecto a su recuperación en casa, Daniella Campos afirmó que gracias al tratamiento "me he podido ir sacando muy rápido las drogas que estuve usando por dos meses, porque en un comienzo no podía estar con mi hija en esas condiciones", explicó.

"Estoy muy delgada, débil todavía, me canso mucho. Estoy pesando 52 kilos y mido 1,70 metros", precisó la animadora.

Pese a sentirse lenta para realizar ciertas actividades, la modelo afirmó que está retomando su vida "de a poco con normalidad. Estando con mi hija, haciendo las cosas de mi casa, como todos. Mi marido es el que cocina".

"Todo esto ha sido súper fuerte", reiteró Daniella Campos.

Junto a su marido Esteban Caldentey antes de una intervención quirúrgica - Instagram @daniellacamposl

