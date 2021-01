Carolina Molina tras violenta agresión: "Agradezco a Dios por estar viva"

Han pasado días desde que Carolina Molina dio a conocer que había sido víctima de una violenta golpiza por parte de dos mujeres. La Rancherita se refirió al tema a través de redes sociales, indicando que "sufrí un violento ataque y agresión física y verbal por parte de dos mujeres quienes ingresaron a mi casa de Chile sin mi autorización rompiendo la puerta de entrada".

"Encontrándome sola, me atacaron sin motivo alguno con golpes de puño, patadas y con elementos de vidrio contundentes, entre las dos", agregó en aquella oportunidad. Las acusadas salieron a defenderse desmintiendo la información, pero la polémica llegó a tal punto, que la cantante optó por no referirse más al tema ya que consideró que su "agresión se farandulizó".

Carolina Molina reaparece con un mensaje

A días de su anuncio, Carolina Molina utilizó su popularidad en redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento por el apoyo y por formar parte de su vida. Todo, en medio de la controversia que se generó a partir de la agresión.

"Hoy agradezco a Dios por estar viva y más fuerte que nunca. Agradezco a la gente hermosa y pura que me ha apoyado, a mis amigos y familia que me vienen a cuidar y a mi equipo de trabajo que me apoya desde el día 1 y me enseñan a sacar lo bueno de lo malo. GRACIAS POR ESTAR EN MI VIDA", puso la cantante.

Carolina Molina tras violenta agresión - Instagram

