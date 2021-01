El nuevo look de Carla Jara que sorprende en Instagram: "Me estoy riendo de felicidad"

Más de un año tenía Carla Jara sin asistir a una peluquería. La actriz se animó en este inicio de 2021 y decidió someterse a un completo cambio de imagen en su cabello. Este lunes mostró los resultados y recibió un sinfín de halagos.

A través de las redes sociales, la ex integrante de "Mekano" aseguró estar muy feliz por su sesión de belleza. Desde su cuenta oficial compartió una serie de fotos.

Así luce ahora Carla Jara

"Ay! me saqué tantas fotos. No había ido a la pelu hace un año y necesitaba un momento para mí. Estoy tan feliz", partió escribiendo la también animadora chilena. "Para que vean que me estoy riendo de felicidad, va la última foto sin mascarilla, porque estaba sola", dijo, para dejar claro que no incumplió alguna medida sanitaria.

La imagen de Carla Jara ya acumula más de 17 mil 'likes' y suma 380 comentarios. Los usuarios solo tuvieron comentarios positivos para ella, entre ellos la cantante Daniela Castillo, quien aseguró que "quedó increíble".

"Bella", "hermosa", "me encanta" y "te quedó genial" fueron algunas de las reacciones. "Lindo look, tus pestañas resaltan más tus ojos, te vez preciosa", dijo otro usuario siendo más detallista.

Elogios por su imagen en bikini

Las imágenes en bikini se multiplican cuando llega el verano y Carla Jara se sumó a la tendencia. La ex chica reality, con más de 870 mil seguidores en su cuenta de Instagram, decidió lucirse en traje de baño y las reacciones volaron.

En un espacio recreativo y sujetando la rama de un árbol para estirar su figura, se lució para la foto que a la fecha suma más de 54 mil 'likes'.

Los comentarios evidenciaron que la imagen fue todo un éxito. "Regia, estupenda, que tengas un año maravilloso", es el primero de los mensajes que se aprecian.

"No puedes estar más linda", "hermosa", "tanta belleza en una sola mujer" y "Carla con cuerpazo toda la vida" son otras de las reacciones. La presentadora Maly Jorquiera también dejó su aporte y expresó: "Te adoro, traserito! Estás como siempre, bella".

Esta es la imagen en bikini de Carla Jara que sorprendió a todos sus seguidores - Instagram @carlajaracadiz

La deuda de su esposo

El 2020 no fue un año sencillo, para nadie. Además de la pandemia, Carla Jara perdió un embarazo y a una mascota. Y por si fuese poco, debió lidiar con las duras críticas ante una incómoda deuda relacionada con su esposo.

Luego de que el matinal "Bienvenidos" presentara el caso de un productor que aseguró haber sido estafado por más 80 millones de pesos por parte de Francisco Kaminski, las redes sociales se convirtieron en una calamidad para la actriz.

El animador fue acusado por el productor Mario Jorquera, de no pagarle un dinero invertido en eventos que se realizaron en septiembre de 2019.

De acuerdo a su relato en el programa, puso 100 millones de pesos de inversión para la realización de eventos, y solamente habría recibido 20 de vuelta parte del Kaminski, quien además le habría pasado cheques que fueron rechazados por el banco.

Junto a su hija y su esposo Francisco Kaminski - Instagram @carlajaracadiz

Aunque las deudas son de la productora del animador, la ex chica Mekano se vio igualmente perjudicada, luego de que una persona le sacara en cara los problemas de su esposo. "@fcokaminski paga los 80 millone. Eso pasa por querer llevar una vida de lujos y no austera…", escribió una persona en el Instagram de Carla Jara.

Los seguidores salieron en su defensa, pero el daño ya estaba hecho. Por su parte, Carla Jara no quiso referirse al tema en sus redes sociales, mientras que Francisco Kaminski dio una entrevista al matinal de Canal 13 para intentar aclarar lo que lo llevó a adeudar tan alta suma de dinero.

El también locutor radial explicó que no había podido pagar, porque a él no le habían pagado todavía por dichos eventos. Asimismo se mostró interesado en arreglar la situación.

