Actor que interpretó a "Benito" en Pasión de Gavilanes pensó que moriría por COVID: "Las probabilidades eran altas"

La retransmisión en Colombia de la exitosa Pasión de Gavilanes ha permitido que Giovanni Suárez, actor que dio vida a "Benito Santos" renazca nuevamente en las redes sociales. El actor no solo reanudó su fama, sino su vida, pues hace apenas unas semanas pensó que moriría a manos del Coronavirus.

Han pasado 17 años desde que los televidentes disfrutaron por primera vez de la historia, que parece haber disparado la imagen del artista. "De forma absurda", como expresa él mismo.

Giovanni Suárez, de Pasión de Gavilanes, temió por su vida

En una entrevista concendida a Caracol Televisión, "Benito Santos" afirmó que cumplió una cuarentena de "15 días terribles", mientras el virus paseaba por su cuerpo.

"Yo sí pensé que me iba a morir. Alcancé a despedirme de mi hija mayor, le dije que 'tranquila, que si yo me iba pues, que simplemente me iba a dormir'. Las probabilidades más altas eran de morir que de vivir", contó para el medio televisivo.

Giovanni Suárez, el actor que le dio vida a Benito en ‘Pasión de Gavilanes’ no pensó sobrevivir al COVID-19 y hasta se despidió de su hija pic.twitter.com/C4YBlJD9EP — Pille pues (@PuesPille) January 9, 2021

Aseguró que la retransmisión de Pasión de Gavilanes no solo ha causado que su haya resurgido, sino que favorece su nuevo emprendimiento de ventas. "La gente me ha visto más y al ser así me siguen en las redes y me compran muchísimo".

Pero la gran pasión que siente Giovanni Suárez para este 2021 es sencillamente regresar a la pantalla chica. "Volver a actuar en la televisión colombiana. Aquí esté este actor, que se muere por actuar", expresó.

El actor sostiene en su cuenta oficial más de 35 mil seguidores y desde la biografía sigue siendo "el insoportable" de Pasión de Gavilanes.

El 13 de octubre de 2020, Giovanni Suárez rompió el corazón de sus fans al publicar un video donde informaban estar en delicado estado de salud. Con un respirador puesto, detalló que sería internado en la UCI, por lo que estaría incomunicado en las siguientes horas.

