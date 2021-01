Sergio Freire, Carolina Arregui y Luis Gnecco serán parte del jurado de nuevo programa de talentos

Un nuevo programa de talentos se prepara para entrener a la audiencia en el mes de marzo. Se trata de Got Talent Chile, el cual será conducido por Karla Constant y María José Quintanilla, y contará con la presencia de Sergio Freire, Carolina Arregui y Luis Gnecco en el jurado.

Desde Mega anunciaron que falta un cuarto integrante al panel, el cual será anunciado próximamente.

Hace algunos días, se realizó la primera visita técnica en el Teatro Municipal de Las Condes, espacio en que se desarrollará el programa.

Got Talent Chile será grabado en el Teatro Municipal

Cabe destacar que Got Talent es el show de talentos más reconocido en el mundo y se ha realizado más de 15 veces en Estados Unidos.

La producción del espacio estará a cargo de la productora Kike 21, mientras que la producción ejecutiva será responsabilidad de Pablo Alvarado. "Se busca una variedad más amplia de talentos y que, además se incluye al público a través de las votaciones", explicó Alvarado a El Mercurio en una reciente entrevista.

Además, el ex productor del matinal Mucho Gusto se mostró confiado en el éxito del programa. "El desafío en televisión no está en la estructura, sino en el relato, y en este programa en particular, los elementos claves tienen que ver con la sorpresa, la emoción, la alegría o el impacto que logran los protagonistas con el público y en el jurado", agregó.

