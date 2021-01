Raquel Argandoña se saca una maravillosa pose en Instagram: "Demasiado regia"

A sus 63 años de edad, Raquel Argandoña tiene el agudizado el don de sorprender en sus redes sociales. Pese a sus polémicas, la coanimadora de "Bienvenidos" cautivó en su cuenta de Instagram con una de sus recientes imágenes publicadas.

La madre de Kel y el criticado Nano Calderón fue capaz de robarse todas las miradas de los usuarios. En esta oportunidad, la presentadora aprovechó el auspicio de un espumante para demostrar que continúa firme y regia.

Raquel Argandoña y una súper pose

"Un sábado para disfrutar con un Célébrité Extra Brut", escribió la también política en su momento de publicidad. Pero no fue precisamente la botella lo que generó comentarios, sino la encantadora forma de pararse mientras vertía el líquido en una copa.

La foto fue publicada el pasado sábado y ya suma más de 21 mil 'likes'. Los comentarios no se hicieron esperar y la veterana artista se llevó elogios y aplausos. Su vestido en color rosa opaco fue otro motivo para las reacciones de los usuarios.

Más de 580 comentarios positivos acumuló la veterana artista - Instagram @argandona.raquel

"Qué elegancia", "me gusta tu vestido, ese color no pasa de moda", "demasiado regia", "estupenda y elegante, como siempre" y "la pose solo demuestra felicidad, el que puede, puede, y el que no que aplauda" son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

¿Se casará con Félix Ureta?

El pasado mes de diciembre, Raquel Argandoña cumplió dos años de pololeo. Y es que pese a las terribles polémicas de su hijo, al menos en el plano amoroso parece ir todo de viento en popa.

"Yo estoy súper bien, la verdad es que creo que nos complementamos increíble y eso, como que se postergó lo demás, no es lo más principal en estos momentos", señaló en un video.

Sobre un eventual matrimonio con Félix Ureta, Raquel Argandoña lo confirmó, pero no para el corto plazo. "Me apaña 100%, es una persona que ha estado en los momentos más duros conmigo. Los planes están, pero más adelante", agregó.

La animadora, que reveló que pasa tres días junto a su pareja y cuatro separados, está muy cómoda con esta dinámica. "Estamos bien así, viajamos, lo pasamos increíble… pero estoy muy contenta, una época muy buena es la que estoy pasando", cerró.

Más de 850 mil seguidores maneja Argandoña en su cuenta oficial - Instagram @argandona.raquel

Cumpleaños y gran velada

El pasado 5 de diciembre, Raquel Argandoña arribó a los 63 años de vida junto a su pareha y amigos. La comunicadora festejó con una velada a la que asistieron personajes como Maximiliano Luksic y Mary Rose McGill.

La fiesta fue una sorpresa organizada por su amigo Willy Geisse, a quien agradeció a través de una publicación en Instagram. "Gracias a mi amigo productor @william_geisseoficial por esta linda sorpresa", escribió, etiquetando a los responsables de su celebración de cumpleaños.

Para la ocasión, Raquel Argandoña utilizó un enterito beige con flecos y brillos plateados. La pieza fue combinada con unos zapatos negros brillantes, los que cambió por unas zapatillas ‘nude’ para soplar las velitas.

