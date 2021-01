Pamela Díaz responde a persona que la criticó por su físico: "Si yo me veo guatona en la tele, cómo se ve usted"

Es de público conocimiento que Pamela Díaz no tiene pelos en la lengua, y menos cuando se trata de responder a quienes la atacan. Esto fue lo que vivió hace algunos días, cuando una mujer le hizo un comentario sobre su físico en la calle.

En una transmisión vía Instagram con Cristián Sánchez el pasado jueves, Díaz aseguró que no está dispuesta a aguantar cualquier tipo de comentarios de su "pipol".

"Me carga, ¿sabí lo que me pasa? Quiero decir algo a la pipol que me está mirando: por favor, que no se me crucen de nuevo. La semana pasada una señora me dice súper en buena onda, yo estaba ‘cruzada’ igual, 'hola mijita, yo la quiero, que la hueá, que usted es igual a mi mamá, a mi tía', me muestran fotos cuando no tengo nada que ver… Y me dice 'usted es más flaca en persona porque en la tele se ve guatona', contó.

El desagradable comentario no fue del agrado de la animadora, quien no dudó en responder de la misma manera.

"A esos comentarios tu decí’ '¿pa’ que?'… Cuando la vieja es más guatona que yo. Se lo dije. 'Imagina: si yo me veo guatona en la tele, cómo se ve usted'. ¿Por qué tengo que aceptar que la gente te tire mierda? ¿A pito de qué, si yo soy buena onda? Me bajé del auto… '¡puta la vieja pesá'", agregó.

Puedes ver el momento aquí:

¿Planes de matrimonio?

Al margen de las críticas, Díaz se encuentra viviendo un excelente momento personal en compañía de su actual pareja Jean Philippe Cretton.

En la misma transmisión en vivo con Cristián Sánchez, Díaz también se refirió a su relación sentimental con el animador de Chilevisión.

"¿Te casarías con Jean Philippe?", preguntó una persona durante el en vivo, a lo que Pamela Díaz respondió afirmativamente. "Sí, pero en el bosque", señaló esta, precisando que contraería matrimonio a través de una ceremonia simbólica.

"No, si nos vamos a casar, pero simbólicamente. Sí, si nos dio fuerte", aseguró.

La pareja viajó a Cancún recientemente para disfrutar de unas vacaciones - Facebook LaFieraVip

