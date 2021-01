Joche Bibbó entrega detalles sobre extraño diagnóstico: "No tiene cura"

En 2019, el ex chico reality Joche Bibbó fue diagnosticado con tinnitus, un problema que afecta alrededor del 15 a 20 por ciento de las personas. Se presenta como un zumbido o pitido en los oídos, y si bien no se considera una enfermedad como tal, se lo relaciona con otros trastornos como lesiones en el oído o alteraciones en el aparato circulatorio.

Precisamente, antes de descubrir su condición, el argentino había experimentado una subida de presión. "Cuando me mandaron para la casa empecé a sentir un pitido. Dije bueno, será parte de lo que me pasó", dijo en conversación con LUN.

"Después fui al otorrino, que me mandó a hacerme un examen. Me metieron en una sala cerrada con audífonos y se dieron cuenta que tenía los tímpanos dañados. Me quedó un zumbido en los dos oídos", agregó el cordobés.

"No tiene cura"

De acuerdo con el testimonio de Joche Bibbó, el argentino ha tenido que saber convivir con su problema. "No tiene cura. No es que te pongas unas gotas o una operación para que se te pase", explicó.

"Hay una explicación científica para esto, pero en resumen el cerebro lo incorpora a tu cuerpo y ya no te molesta. Es más llevadero ahora que soy joven. Son cosas que pasan, fue un accidente", señaló el argentino, conocido por su participación en realitys como 40 o 20 y Amor a Prueba.

El zumbido es constante. "Por ejemplo, si tomo alcohol o realizo cualquier cosa que me altere la presión o el ritmo cardíaco, hace que el sonido se haga un poco más fuerte", explicó, indicando que al comienzo intentaba dormir con unos videos de YouTube.

"Te ponen decibeles y sonidos que uno tiene en la cabeza y que son muy finitos. Ahora hago deporte y me acuesto cansado. Igual te dormís porque el cerebro se acostumbra", detalló.

