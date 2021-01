Iván Nuñez presentó a su hijo recién nacido con tierna foto en redes sociales

Este fin de semana Iván Núñez dio a conocer la noticia del nacimiento de su quinto hijo junto su nueva pareja, una modelo de origen brasileño. El periodista, que se separó hace poco más de un año de Marlene de la Fuente, dejó atrás las polémicas por su mediático divorcio junto a una fotografía del recién nacido.

Aunque no dio a conocer el rostro del menor, el comunicador quiso darle la bienvenida a su hijo Héctor Núñez, con una tierna imagen de su mano.

"Bienvenido a nuestras vidas pequeño Héctor. Que el amor siempre te acompañe y tu camino tenga como destino la felicidad", escribió el lector de noticias junto al registro.

Sus seguidores y algunos rostros de televisión no dudaron en dejarle cariñosos comentarios. "Felicidades" escribieron Marcela Vacarezza y Chiqui Aguayo, mientras que Alison Mandel le dejó emojis de corazones.

"Les dará mucho amor y felicidad, haciendo honor al significado de su nombre los protegerá…y tengo la certeza de que Uds le darán mucho amor y felicidad a él… Bienvenido Héctor", le señaló otra seguidora.

Iván Núñez dio a conocer el nacimiento de su hijo Héctor - Instagram

Aclaró rumores

Durante el mes de noviembre, Iván Núñez utilizó su cuenta personal de Instagram para aclarar ciertos puntos sobre su mediática separación con Marlene de la Fuente, la cual no estuvo exenta de rumores y especulaciones, entre ellas, el supuesto no pago de pensión de alimentos a sus hijos.

"Quizá lo que más se ha repetido es que no pago la pensión de alimentos de mis hijos. Puedo afirmar categóricamente que he cumplido íntegramente con la pensión fijada por el tribunal. Y no sólo eso: los gastos que pago mensualmente (porque es mi deber de padre) son prácticamente el 300% de lo fijado por el tribunal. Tengo todos los documentos para comprobarlo", dijo en un comienzo.

"Llevo separado un año y tres meses. Por cierto que he cometido errores. Y muchos. Los he asumido y lo seguiré haciendo. Las separaciones son dolorosas, especialmente cuando hay niños. Pero no tienen por qué derivar en una guerra sucia. Me duele enormemente haber fracasado y causarle sufrimiento a quienes más amo en la vida que son mis hijos", agregó.

