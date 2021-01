"No te quiere nadie": Marcelo Ríos se lanza nuevamente contra Jordi Castell

El ex número uno del tenis está lejos de terminar con sus polémicos comentarios en redes sociales. Esta vez, Marcelo Ríos comentó una publicación atacando, nuevamente, a Jordi Castell, y lo hizo a través de la cuenta de Instagram de un medio de comunicación.

Todo se dio en el contexto de las críticas realizadas por Jordi sobre las fiestas clandestinas de Año Nuevo en el balneario de Cachagua, en su programa El Aperitivo de Revista Velvet, donde además criticó el tratamiento de la noticia por parte de Chilevisión.

"No sé por qué se filtraron estas cosas. A mí me hace gracia, encuentro que es tan decadente. Es tan, tan evidente la decadencia de personas que viven en guetos, sobre todo la clase alta tan poco empática con la actualidad y a la vez tan descarada con estar diciendo las cosas de esa forma y con esa liviandad", dijo el fotógrafo.

"Si bien es cierto que hemos sabido de fiestas clandestinas, pero también hemos visto que en el matinal de Chilevisión, que hacen reportajes con fiestas clandestinas, y se los digo porque yo lo vi y lo viví, ponen imágenes de archivos de fiestas que no eran clandestinas", agregó el comunicador, según consignó el sitio de espectáculos Glamorama.

Fue precisamente en la cuenta de Instagram este medio, que el ex deportista se lanzó contra el fotógrafo. "Ahora hablai que no te quiere nadie marco", expresó Rios, quien mantiene una animadversión hacia Castell hace algún tiempo.

Marcelo Ríos critica a Jordi Castell. - Instagram.

Enemistad entre ambos

Cabe recordar que la tensa relación entre Marcelo Ríos y Jordi Castell no es nueva, y comenzó tiempo atrás, cuando Ríos compartió una imagen del fotógrafo junto a su pareja en su cuenta de Instagram con un comentario homofóbico.

"Porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco pero te pido si puedes, que me contestes por ti opinión personal", escribió Marcelo, quien luego borró la publicación.

Más tarde, Jordi, consultado por el diario La Cuarta en su sección "Cuarentenario", sobre a quién le gustaría invitar a su programa de Instagram, el comunicador lanzó una polémica respuesta: "Al Chino Ríos para que me explique qué relación tiene que no soporte ver una foto mía y de mi marido casados y felices, con que a él le guste contratar el servicio privado de un reconocido travesti de Miami Beach".

