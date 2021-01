Cata Vallejos revela que relación con famoso galán argentino nació por DM: "Lo físico quedó para el final"

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Cata Vallejos pocas veces revisa sus mensajes directos. Y es que muchas veces solo se trata de hombres enviándole mensajes sugerentes que no está dispuesta a responder. Sin embargo, de casualidad, abrió uno que llamó su atención, el del actor argentino Juan Ignacio Di Marco.

En entrevista con Lun, la ex Calle 7 reconoció que la química entre ambos a través de redes sociales fue inmediata. "Generalmente, no veo mucho los mensajes que me llegan en Instagram. Siempre son mensajes como 'hola, guapa' o cosas de ese estilo. Le respondí a Nacho porque me gustó mucho la forma en que me habló. Conversamos todos los días después de eso", comenzó relatando.

"Hablamos un mes completo por mensajes de Instagram, antes de darnos nuestros WhatsApp. Después empezamos a hablar por la cámara. No vernos se hizo cada día más insoportable, pero las fronteras estaban cerradas. En noviembre, viajé con amigas y le propuse a Nacho que nos conociéramos allá y me dijo que sí", explicó.

La pareja, finalmente, se conoció en una espectacular playa en México. "No nos dimos un beso así como en las películas, pero sí nos abrazamos fuerte y le dije que estaba muy nerviosa. Después me sentí aliviada porque él estaba ahí, conmigo, era de carne y hueso. Me gustaba", agregó.

Cata Vallejos y Juan Ignacio Di Marco

"Lo físico quedó para el final"

Aunque es la primera vez que Vallejos se anima a conocer a alguien de manera íntima por redes sociales, su experiencia fue muy positiva."Es una forma muy bonita de conocer a alguien, porque es muy distinto a lo típico como, por ejemplo, cuando conoces a alguien en una fiesta. Esto fue al revés: conocí primero su personalidad, lo que sentía y lo que pensaba antes de saber si había una atracción, lo físico quedó para el final", aseguró la influencer.

Para la joven, que actualmente se encuentra en Perú, país donde reside su pareja, la distancia no es un problema. "Por mi trabajo no es necesario que yo esté físicamente en Chile y puedo visitarlo sin problemas. Él pasó el Año Nuevo en Chile y ya conoció a mi familia. Ha funcionado súper bien. Para mí sería ideal que él viajara conmigo. Me encantaría que tuviéramos nuestro blog de viajes", cerró.

