Carolina Escobar sobre su llegada al matinal de TVN: "Me han dicho 'no sabía que eras tan dicharachera'"

La contingencia de los últimos dos años, provocó un radical giro en los matinales de la televisión chilena ya que los canales optaron por poner a rostros del área de prensa a la cabeza de estos programas con el fin de entregarles un carácter más informativo. Carolina Escobar fue parte de este cambio, y el año pasado fue anunciada como la nueva animadora del Buenos Días a Todos junto a Gonzalo Ramírez y María Luisa Godoy.

Sobre esta experiencia, la periodista señaló que "llegar al matinal fue un honor y un desafío". "Son dinámicas bien distintas, aunque en el matinal también hagamos entrevistas, yo en las noticias estoy entregando información para que tú puedas sacar tus conclusiones, pero acá estoy, además, dando un servicio a la gente, que es lo que más disfruto", dijo La Cuarta.

Además, comentó que si bien su rutina no ha cambiado mucho, "ahora tengo nuevos temas a tratar y nuevos ángulos para tratarlos". "Lo rico es que acá puedes reír. Tienes permiso para mostrar los dientes con una buena sonrisa, dependiendo de lo que ocurra, claro", agregó.

En este sentido, indicó que el recibimiento del público ha sido maravilloso. "Hay veces que voy corriendo y no puedo detenerme a saludar, pero estoy muy agradecida del cariño de la gente y ha sido una súper linda experiencia. Aunque alguna vez me dijeron 'no sabía que eras tan dicharachera'. Debo tener una cara de enojada en prensa jajajá", dijo sobre el tema.

Carolina Escobar también se refirió al desafío que significó pasar del departamento de Prensa al matinal de TVN. "Es un desafío, es una nueva oportunidad para reinventarte, para cuestionarte, para volver a mirarte y empezar", reconoció.

"Igual es bueno que te muevan el piso y decir 'chuta, ya, movámonos, ¿qué podemos mejorar?'. Es un desafío que me encanta".

