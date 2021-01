Carmen Zabala celebra el cumpleaños de su esposo con emotiva fotografía: "Aquí con la bambina"

Este 11 de enero, el actor Gabriel Urzúa cumplió 34 años de edad. Un momento especial que fue festejado en redes sociales por su esposa, la también actriz Carmen Zabala, quien le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

La intérprete conocida por su rol como Agustina en la teleserie Verdades Ocultas, compartió una fotografía en la que aparece su pareja junto a su hija de dos años y medio de edad. En el registro, ambos aparecen sonriendo a la cámara.

Carmen Zabala lo acompañó con un breve mensaje, en el que expresó sus mejores deseos para su compañero de vida. "Feliz cumpleaños Giuseppe @gaburzua Que la vida siempre te de magia y miles de años más. Aquí foto con la bambina", puso.

Carmen Zabala comparte fotografía de Gabriel Urzúa y su hija - Instagram

La relación de Carmen Zabala y Gabriel Urzúa

Recordemos que en 2019, el actor contó cómo empezó su romance con la actriz de Verdades Ocultas. Según explicó en Sigamos de Largo, "fue muy perno. Era una fiesta en la que había mucha gente, eran todos muy conocidos en el círculo y uno se empieza a juntar con las mismas personas. Y de pronto la veo, y digo: 'no había visto nunca a esta chica tan, tan hermosa'. La miré. Ella me pegó una sola mirada y no me lo esperaba".

Luego, cautivado por la belleza de la actriz, decidió acercarse y hablarle. "Pasó toda la noche, y yo tímido. Después veo que se va, agarra la chaqueta. La ubico, veo que está la puerta por allá y le digo: 'Hola me llamo Gabriel'. 'No, si yo te conozco', me dijo. 'Yo no, ¿y cómo te llamas?', y me dijo 'Carmen"", detalló sobre su breve intercambio de palabras.

Gabriel Urzúa la buscó en Facebook y le habló para invitarla a salir. Sin embargo, Carmen Zabala lo rechazó varias veces. Finalmente, y luego de varios intentos, concretaron una cita. "Después le escribí, la invité a salir, me dijo que no. La invité de nuevo al teatro, qué se yo, y me dijo que no de nuevo. Después salimos, tuvimos nuestra cita y nada. Te digo: un caballero y una señorita. Ni un beso, nada", explicó.

Ver más

Sergio Freire, Carolina Arregui y Luis Gnecco serán parte del jurado de nuevo programa de talentos

Diana Bolocco debuta en TikTok con sensual coreografía junto a Marcela Vacarezza y Ale del Sante

Cata Vallejos revela que relación con famoso galán argentino nació por DM: "Lo físico quedó para el final"