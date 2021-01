Así de abultada está la pancita de Rocío Toscano con 8 meses de embarazo: "Ya quiero tenerlos en mis brazos"

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de RocíoToscanoQueipul (@rociotoscanoactriz)

"Como quería caminar a los ocho meses de mellizos", escribe sobre esta performance para luego mostrar el escenario real. Acá aparece vistiendo pijama desde el pasillo de su casa y con cierta dificultad para andar. "Como camino a los ocho meses", señaló para el humorístico video.

Desde sus historias, Rocío Toscano compartió recientemente una linda imagen de la última ecografía de sus mellizos. "Ya quiero tenerlos en mis brazos para salir a andar en bici e ir a la montaña al lago, a la cascada, a la playa y a todos lados con ellos. Qué entretenido va a ser", expresó en su cuenta oficial.

Su doble embarazo

El pasado 24 de noviembre, la argentina publicó otra imagen de su guatita. En esta ocasión acostada en el césped y pidiendo perdón "por el spam".

Además, detalló que el nombre de la niña ya está decidido y espera poder tener pronto el del niño. Incluso solicitó opciones de los usuarios, que ofrecieron alternativas como "Lautaro", "Gonzalo", "José" y "Vicente"

Tras haber padecido un embarazo extrauterino, la vida le sonrió con unos mellizos - Instagram @rociotoscanoactriz

La ex participante de la teleserie 'Verdades Ocultas' reveló para una entrevista que no esperaba un embarazo por partida doble. "No lo podía creer", dijo al portal Las Últimas Noticias, en 2020.

También expresó sentirse asustada con la noticia, ya que para la artista "los artistas en Chile estamos súper desprotegidos.". Sin embargo, aseguró que gracias al apoyo y consejos de su familia y pareja todo saldrá bien cuando nazcan los mellizos.

Cabe destacar que hace exactamente un año, Rocío Toscano fue internada de urgencia en una clínica debido a la urgencia de un embarazo ectópico. En aquel entonces fue su manager Margio Favero quien explicó que Rocío llevaba tres semanas con fuertes dolores abdominales.

"Es un embarazo no viable, pero con una hemorragia. Tuvimos que ingresarla de urgencia a pabellón y le encontraron un litro de sangre en el abdomen", señaló su representante.

Gracias a una ecografía se aclaró que el motivo del malestar era el también llamado embarazo extrauterino. La anomalía, según define la Clínica Mayo, se produce “cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero".

Así de linda luce la actriz durante su periodo de gestación - Instagram @rociotoscanoactriz

