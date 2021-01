"¡Casi me mata!": Millaray Viera se llevó un susto con sorprendente caracterización de su hija

A través de redes sociales, Millaray Viera dio a conocer el impacto que se llevó al ver el rostro de su hija mayor, quien la esperaba con un maquillaje protésico. Y es que según contó, Julieta es una aficionada a esta práctica.

Este consistía en una herida falsa que se realizó en su nariz, dando la impresión de que estuviera rota. El orificio estaba relleno de pintura roja, simulando el color de la sangre, y se encontraba rodeado de manchas del mismo tono.

Millaray Viera compartió una fotografía del maquillaje, junto a un mensaje en el que describió la reacción que tuvo al verla. "Mi hija mayor me espera así en la puerta. ¡Casi me mataaaaa!", puso en la plataforma.

La animadora considera "que es demasiado seca caracterizándose". Incluso, contó que "cuando me pregunta por qué aún no tiene celular, la respuesta siempre es 'porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes' y parece que ha dado resultado".

Finalmente, indicó que pese a que ha decidido que su hija no tenga un teléfono celular, pronto podría recibir uno de estos aparatos. "No me odien, no falta taaanto para que tenga uno jajaja", comentó.

Millaray Viera muestra el maquillaje de su hija Julieta - Instagram

Ver más

Actriz Cota Castelblanco muestra por primera vez el rostro de su hija

Mey Santamaría muestra el rostro de su hija por primera vez

María Luisa Godoy muestra lo grande que está su hijo a los 3 meses de edad