Mariela Sotomayor entrega detalles de su complicado parto: "Tuve mucho, mucho miedo"

Hace unas horas, Mariela Sotomayor reveló que dio a luz a su tercer hijo, Iker. La periodista se refirió al nacimiento de su hijo compartiendo un video en redes sociales, en el que contó detalles sobre su estado de salud tras su complejo parto.

Recordemos que hace unos días, la comunicadora reveló que tenía acretismo placentario. Según Clinica Mayo, se trata de una afección grave que ocurre cuando la placenta se adhiere a las paredes uterinas y que puede causar una pérdida de sangre grave después del parto.

"Debido a eso, todos los síntomas del embarazo se agudizan un poco y hay un peligro de placenta previa. Entonces, debido a esas condiciones, si presento algún tipo de anormalidad, debo ir inmediatamente a la clínica a sacar la guagua", explicó en aquella oportunidad.

Mariela Sotomayor una semana antes de dar a luz - Instagram

La jornada de este viernes, Mariela Sotomayor dio cuenta del nacimiento de su tercer hijo compartiendo un breve clip en Instagram, y un mensaje en el que si bien reconoció que tuvo algunas complejidades, lograron culminar el proceso con éxito.

"Les comparto mi milagro de la vida", dijo, indicando que "no fue fácil pero lo logramos!". Además, agradeció a su "impecable equipo medico comandado por el Ginecólogo cirujano Octavio Torres y el hemodinamista Patricio Palaviccino; mi matrona Magaly Vergara, el anestesista Gonzalo Mencia, Técnico en enfermería Nelly Ayala, además de otros colaboradores…".

El tercer parto de Mariela Sotomayor

En el video, la periodista señaló que "la cosa no era tan simple, era bastante más compleja mi cirugía de lo que incluso yo pensaba. Les cuento, lo que me pasó fue que como esta era mi tercera cesárea, me provocó un acretismo placentario".

"Lo que yo no sabía, es que por las condiciones que yo tengo (como sus dos hijos anteriores, sus 38 años de edad, entre otros), las estadísticas de una cirugía como ésta no son positivas", comentó. De hecho, su médico le explicó que entre el 60 a 80 por ciento de las personas que se someten a este procedimiento, fallecen.

"Lloré mucho mucho, porque igual tengo dos niños más po. Entonces pensar en el hecho de salir de tu casa y quizás no volver, es lo más heavy que hay. Imagínate. Así que tuve mucho, mucho miedo. Pero gracias a Dios todo salió muy bien. Por eso estoy tan agradecida de todos los profesionales de acá de la clínica", cerró.

