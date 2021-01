María José Bello revela detalles de su propuesta de matrimonio: "Estaba viendo tele con la pechuga al aire"

En un nuevo capítulo de Sigamos de Largo, María José Bello contó detalles de la propuesta de matrimonio que le hizo su pareja, el músico y arquitecto Mauricio Pichara, con quien tiene un hijo en común.

La actriz se refirió al momento durante una conversación con Sergio Lagos y Maly Jorquiera, cuando esta última tocó el tema tras presumir su anillo de compromiso. "A mí me trajo el anillo y a ti también po novia", dijo la comediante y animadora.

"Yo estoy pedida. Que divertido, me preguntaba la que ve los contenidos aquí y yo le decía 'yo estoy pedida. Me pidieron en Viña el año pasado con la alfombra roja'. Yo estaba viendo tele con la pechuga al aire dando teta a la guagua, recién nacida, tenía días, hecha bolsa, viendo la alfombra roja mientras todos ustedes pasaban divinos", contó María José Bello.

"Ventilando la pechuga para que no se cociera", comentó Chiqui Aguayo, quien también se encontraba como invitada al programa. "Ahí con la guagua, con un moño ordinario a morir y de repente Mauri me mira. ¿Has cachado cuando sientes como esto (una mirada)? Y yo viendo la tele… Como que sentí esta mirada aquí y yo '¿qué pasa?"", continuó la actriz.

María José Bello en Sigamos de Largo - Canal 13

"'Estoy ocupada, estoy ventilando la teta"", dijo nuevamente Chiqui Aguayo, a lo que María José Bello contestó: "sí, como apestada, fue como '¡¿qué pasa?!"".

En ese momento, continuó con su historia, indicando que desconocía los planes de su pareja. "'¿Qué quieres? Estoy viendo a Tonka, al Sergio, a la Maly pasando divinos, ¿qué quieres?'. Me dijo que tenía un regalo para mí, que quería hablar conmigo y si tenía un tiempo", señaló.

"Yo, en modo hueveo, le digo 'me voy a arreglar, porque si me tienes un regalo…'. Y me arreglé, me hice un moño, me pinté la boca, pero como echando la talla, 'oye, si me vas a hacer un regalo' y me subí el sostén de amamantar", agregó la actriz.

"Voy al living y me hace una hermosa declaración", detalló, asegurando que "lo que más me gustó es que no lo hubiera pensado. No era el ideal, en otro momento de mi vida, como ese tipo de escena. Pero lo bonito es que él apeló a lo que éramos hoy día y esto éramos, la teta al aire, la guagua, la vida, y que verme parir para él había sido… Me dijo 'es heavy ver cómo llegan tus hijos, como verte ahí con esa fuerza'. Y la verdad es que sí, falta solamente eso. Y ahí estoy, pedida", cerró.

