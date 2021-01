Loreto Aravena revela por qué no le gustaba su personaje en "Pacto de Sangre"

Uno de los papeles que más controversiales que ha desempeñado Loreto Aravena en su carrera profesional es el de "Josefa Urrutia". La actriz interpretó a una mujer que sufría violencia física y psicológica por parte de su pareja.

A través de una entrevista ofrecida al podcast Impacto en el Rostro, la artista revivió su paso por la teleserie 'Pacto de Sangre', transmitida por Canal 13. Para ella, encarnar a "Josefa" fue uno de los trabajos más complicados debido a que un principio no se sentía atraída por el personaje.

Loreto Aravena y su experiencia como "Josefa"

La mujer a la que dio vida era maltratada por "Marco Toselli", su pareja, y quien era interpretado por Néstor Cantillana. Sin embargo, al principio lidió con incomodidades debido a que no entendía a ciencia cierta cuál era su rol dentro del guion.

Para Loreto Aravena, la sumisión de "Josefa" era un problema, al punto que llegó a recibir críticas en el inicio por parte de la audiencia. "Me costaba defenderla, todo el rato estaba pero por qué, pero esto. Y al final yo no sabía que iba a ser una mujer golpeada", contó.

"Estaban bien escritos los personajes, muy oscuros. Mi personaje también, a mí me gustó mucho, pero al principio lo encontraba tan tonto, era como ‘despabila"", confesó la actriz de 37 años.

Debido a la situación, Loreto Aravena decidió aclarar con el director para poder realizar un papel más cautivador y verdadero. "Un día me agarró y me dijo: ‘¿Sabes qué? El personaje va a terminar siendo una mujer golpeada’ y ahí a mí me gustó el personaje, porque ahí lo entendí", expresó.

A partir de ese momento, la artista comprendió que "Josefa" era una mujer callada y sumisa. "Ahí lo empecé a gozar y a defenderlo al máximo y eso se notó, porque al principio la gente criticaba mucho que era fome. Incluso me criticaron a mí como actriz, de que era mala actriz".

"El personaje era muy bobo y de repente aparece la razón de esta sumisión, la razón de tanto silencio. Ahí la gente entendió el personaje y empezó a empatizar también con él", aseguró la nacida en Santiago.

Néstor Cantillana era quien "golpeaba" a Loreto Aravena en la historia de la telenovela - Instagram @loretoaravena

La tragedia de su personaje

Por si fuese poco, la vida de "Josefa" tendría un final trágico al que se le añade un embarazo avanzado. Pese al guion, Loreto Aravena ya tenía claro cómo debía realizar las interpretaciones.

"El director (Cristián Masón) también me cuenta que voy a terminar embarazada y que voy a terminar siendo golpeada y voy a perder la guagua, eso me habían dicho hasta ese minuto. Después se dio vuelta el guion y al final moría yo", contó.

"Fue súper power, porque además conozco muchas mujeres que han sido golpeadas y han sufrido violencia familiar. Me tuve que hacer cargo de muchas de esas historias. Fue súper doloroso", indicó Loreto Aravena haciendo cuenta de la experiencia real y ficticia con la que debía desempeñar su papel.

Además de 'Pacto de Sangre', la artista se dio a conocer por la teleserie 'Los 80', donde encarnó a "Claudia Herrera" entre 2008 y 2014. El personaje le permitió ganar en los Premios APES a "Mejor actriz de soporte".

'Soltera otra vez', 'El hombre de tu vida' y 'Amor a la catalán' fueron otras de sus producciones.

Más de 715 mil seguidores maneja la actriz en su cuenta oficial - Instagram @loretoaravena

