Ariadna Gutiérrez y Netflix reviven error del Miss Universo: "Colombia jamás olvida"

"Miss Universe 2015 is… ¡COLOMBIA!". Este fue el anuncio de Steve Harvey en el magno evento de belleza, mientras Ariadna Gutiérrez, entre lágrimas, y Pia Wurtzbach (Filipinas) se tomaban las manos. Tras el abrazo y la coronación, el animador reapareció en el escenario para romper el corazón de todo un país.

"I have to apologize. The first winner up is Colombia…" (Me tengo que disculpar. La primera finalista es Colombia), dijo ante el desconcierto de las dos concursantes. "Miss Universe 2015 is Philippines", aclaró.

"Solo déjenme tomar el control de esto. Esto es exactamente lo que hay en la tarjeta. Yo tomaré la responsabilidad por esto, fue mi error", sentenció Harvey. Segundos después, Paulina Vega debió retirar la corona a su compatriota y colocarla sobre la belleza asiática.

Han pasado 5 años desde el desafortunado pero histórico episodio donde Ariadna Gutiérrez y toda Colombia sintió que "NOS QUITARON LA CORONA". A la fecha, la modelo de 27 años decidió revivir el momento junto a Netflix para un promocional de la serie de artes marciales Cobra Kai.

Ariadna Gutiérrez pateó la corona

Para el anuncio de su nueva temporada, el gigante del 'streaming' convocó a la ex reina de belleza y al ex futbolista Mario Yepes. "Pero de golpes, caídas y humillaciones se trata, Colombia jamás se olvida", comentó la modelo internacional.

En una de las escenas más llamativas, Ariadna Gutiérrez propina una patada a una corona alusiva al Miss Universo, que termina rompiéndose en un efecto visual.