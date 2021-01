Willy Sabor critica al programa 'Yo Soy' tras eliminación de su imitador: "No saben hacer tele"

Ricardo Sabor, doble oficial de Willy Sabor, se presentó el pasado martes en Yo Soy y su eliminación continúa salpicando en las redes sociales tras las declaraciones del artista.

El personaje asistió al tercer capítulo de la nueva temporada y con el tema Y yo si un león se enfrentó al jurado compuesto por Cristián Riquelme, Myriam Hernández y Antonio Vodanovic. La idea del show es mostrar a quienes quieren convertirse en los mejores imitadores del país.

Sin embargo a Ricardo Sabor no le fue nada bien en su participación y terminó siendo eliminado. Pese a que se parece físicamente al artista, al parecer no contaba con las herramientas para avanzar. Ante todo esto, Willy Sabor se pronunció en contra del programa por cómo trataron a su doble.

Así se descargó Willy Sabor

Desde el programa digital Los Reyes de la Web, el humorista se refirió a la eliminacion del imitador como una acción en la que pudo aprovecharse mucho más el show. Para el cantante de 53 años "el jurado estaba muy equivocado".

"No se dieron cuenta que tú eres un showman, una persona que lo hace con mucho cariño", dijo el exintegrante de Morandé con Compañía. Aclaró además que sí existían más canciones con las que Ricardo Sabor podía presentarse.

El artista reprobó el trato que dieron a su doble en el show de imitadores - Instagram @willysaboroficial

Willy Sabor fue duro en sus críticas y afirmó que "no cachan (no saben) hacer tele, no entendieron la huevada". Asimismo insistió: "A un talento como tú hay que sacarle provecho. ‘Oye, pero no tiene más canciones’. Huevón, ni siquiera investigan".

Expuso que en los programas al estilo Yo Soy siempre asisten y están los imitadores de los mismos artistas. "Me da rabia porque podrían haber hecho algo más entretenido, le sacaron poco provecho para darle un poquito de humor al programa, que no lo tiene", finalizó en su opinión.

Así se dirigió el jurado al imitador

El primero tomar la palabra fue el actor Cristián Riquelme, quien a diferencia de sus compañeros, le dio un voto favorable. Aunque luego de hacerlo soltó: "Me van a linchar".

"Yo Soy puede ser cualquier cosa: una piedra, un árbol, de repente viene Willy Sabor que tiene esta canción”, dijo Riquelme.

Cantando "El León", el imitador trató de convencer sin éxito al complicado jurado - Captura de pantalla

Por su parte Myriam Hernández no dudó en reprobar la decisión de su colega. La cantante afirmó que el imitador sí se parece a Willy Sabor, pero en su análisis señaló: "La verdad es que tengo un problema en la consistencia del personaje".

Antonio Vodanovic, ex animador del Festival de Viña del Mar sí no tuvo piedad con Ricardo Sabor y prácticamente lo botó del show. "¿Quién vino hoy día, Willy Sabor, Nicolini o el Toni Caluga? No cantas nada", criticó.

Para tratar de suavizar su trato, aseguró que el participante es cómico, pero no imitador. "Nos has hecho pasar un gran momento, te damos las gracias porque eres gracioso, pero tú no eres Willy Sabor", dijo Vodanovic.

Guillermo Andrés González, de 53 años, adquirió el nombre de Willy Sabor cuando entró a locucionar en Radio Corazón, donde trabajó desde 1997 hasta 2011. El seudónimo surge por sugerencia del comediante Fernando Alarcón.

Ha ganado 10 Copihue de Oro como Mejor Locutor y Mejor Programa Radial. En sus canciones más exitosas están El León, Más rica que tu y Pobre pollo. Además, ha sido rostro comercial de Carnicería Doña Carne, Galletas Arcor y Vino Bodega Uno y Sprim.

