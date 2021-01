Sigrid Alegría revela que aún no recibe retención del 10% de las AFP

En noviembre del año pasado, Sigrid Alegría arremetió en contra de los "papito corazón" debido a las deudas de pensión alimenticia y la retención del 10% de las AFP. La actriz compartió un meme con la imagen del dibujo animado He-Man, la que se encuentra acompañada por un texto.

"Y recuerden amigos, 'evadir, no pagar: otra forma de luchar'… No se refiere a la pensión de alimentos. Barsas qls (sic)", decía. Además, citó la descripción de la publicación original y agregó el mensaje: "Jejeje, a no pasarse película los Papi Riqui".

Sigrid Alegría aún no recibe la retención

A un tiempo de su publicación, la actriz brindó una actualización en torno al tema indicando que aún no recibe la retención del 10% de las AFP, por no pago de pensión alimenticia.

La información fue dada a conocer a través de sus historias de Instagram, en donde señaló que la deuda de pensión alimenticia de sus hijos desapareció.

"Aún no sé del 10% AFP, porque curiosamente la deuda de pensión alimenticia de mis hijos desapareció. ¡CHAN!", escribió encima de una imagen.

"La deuda acumulada de dos años, de repente quedó en 2 meses de deuda. Páguese AFP me dijeron", agregó.

