Yina Calderón es una de las figuras públicas más comentadas del país. Por primera vez, Yina Calderón dejó ver cómo quedó su cicatriz tras las cirugías

En parte, debido a sus cirugías, fiestas y constantes escándalos.

Y es que gracias a sus publicaciones en redes sociales ha estado en el ojo del público varias veces.

Durante el 2020 tuvo que someterse a varias cirugías en sus glúteos.

Esto, debido a una primera intervención que, debido a los biopolímeros salió mal.

Sus prótesis se giraron dentro de su cuerpo y empezaron a caerse.

Por eso, después de dudarlo la influenciadora pasó por el quirófano para hacerse un recorte.

Posteriormente, volvió a operarse para retirar definitivamente sus prótesis.

Sin embargo, al parecer, debido a su falta de cuidado, la herida se abrió en repetidas ocasiones.

De hecho, tuvo que pasar dos veces más por el quirófano de emergencia para que le cerraran la herida.

Ahora, parece que el momento más difícil ya quedó atrás.

Por eso, en sus redes sociales, dejó ver su cicatriz por primera vez desde sus últimas cirugías.

"A mi no me avergüenza mi cicatriz me da seguridad 🙏 me deja enseñanzas, me da fuerza, me llena de confianza 🙏🙏 y con el tamaño de mi cola estoy feliz 😀 tal cual me siento muy bien!" escribió.