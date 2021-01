En tiernas imágenes: Hija de Marcelo Marocchino fue bautizada en Italia

El viaje de Marcelo Marocchino a Italia no solo fue para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. El ex chico reality aprovechó su estadía en Europa para bautizar a su pequeña hija Chiara.

A través de su cuenta en Instagram, el artista compartió imágenes del hermoso momento. Especificó además que la ceremonia se realizó en la "iglesia de su pueblo".

La hija de Marcelo Marocchino fue bautizada

Tierna y preciosa lució la niña, que vistió jeans y un abrigo color gris. "Mi pequeña en su bautizo”", escribió el ex participante del reality Mundos Opuestos. En una de las fotos, Chiara está en los brazos de su padre.

Marcelo junto a su pequeña Chiara, de 3 años - Instagram @mmarocchino

De acuerdo al portal Página 7, la ceremonia se realizó con la estricta aplicación de las medidas de seguridad, debido a la pandemia del Coronavirus. En los registros se aprecia que portaban las mascarillas. "Bautizándola en mi iglesia en mi pueblo", escribió en las historias.

En otra de las fotos, la pequeña está sentada en uno de los bancos de la iglesia a la espera de consumarse el sacramento.

Su vida personal

La hija de Marcelo Marocchino es fruto de su relación con la modelo argentina Magui Benet. Chiara nació el 27 de septiembre de 2017, por medio de un parto natural. "Salió todo bien. Estamos felices", expresó en aquel entonces. Constantemente, el artista se dedica a publicar imágnes familiares.

Marcelo Marocchino y su prometida iban a casarse en junio de 2020, dos años después que le pidiera matrimono en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, la pandemia les incitó a suspender la boda. De momento no tienen fecha, pero es casi seguro que la organizarán en Italia.

Se espera que la feliz pareja pueda celebrar su boda este año - Instagram @mmarocchino

Un mensaje sobre la moda

La figura televisiva sabe de moda y desde sus historias de Instagram decidió emitir una reflexión sobre el tema. Se dirigió exactamente a quienes sostienen dudas sobre su forma de vestir a diario, afirmando que lo primero es la comodidad.

"No se trata de moda, se trata de sentirte bien con tus propias prendas. De sentirte cómodo, de que tu manera de vestir refleje tu personalidad y la potencie al máximo", escribió al inicio.

Seguidamente Marcelo Marocchino destacó que "la opinión de los otros es problema de ellos, no tuyo". "Que no te de vergüenza exprimir tu manera de ser con tu vestuario. Sé tu mismo siempre. No a la moda, sino que con tu estilo”, dijo el dueño de Cielo Milano, franquicia de ropa masculina.

Asimismo hizo un llamado a la refexión sobre cómo cada persona debe tomarse el tiempo para hacer surgir un estilo. "Inviertan el tiempo en ustedes mismos, Descubran su estilo y su gusto y trabájenlo. No todos somos iguales".

Marcelo Marocchino maneja más de 388 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y desde sus imágenes transmite la seguridad y comodidad que quiso reflejar en las historias. Además de modelo y especialista en moda para hombres, es presentador de televisión.

Te recomendamos

Willy Sabor critica al programa ‘Yo Soy’ tras eliminación de su imitador: “No saben hacer tele”

Kathy Contreras anuncia su primer embarazo y revela el sexo

Natalia Mandiola tiene un romance con deportista chileno: “Eres todo lo que está bien”