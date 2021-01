Kathy Contreras anuncia su primer embarazo y revela el sexo

Ver esta publicación en Instagram

"El regalo más lindo que me trajo el año 2020, plasmado en este video con muchísimo amor", escribió la también actriz. "Selva, te estamos esperando", añadió como título de su posteo que ya suma más de 34 mil reproducciones.

Cabe destacar que por primera vez Kathy Contreras está embarazada, a sus 30 años. También agradeció a quienes estuvieron en la producción y edición del video. "Son unas nobles y bellas mujeres", afirmó.

A través del hilo de comentarios, la santiaguina recibió las felicitaciones de sus seguidores. "Estás radiante y qué hermoso registro para compartir la llegada de esta alma hermosa y potente. Te acompaño y te acompañamos", expresó un usuario.

"Qué emoción", "serás una muy linda mamá", "me encanta el nombre Selva", "pura luz para este camino" y "qué video tan lleno de conexión y amor" fueron otras de las reacciones.

Su historia al volante

Kathy Contreras se dio a conocer en televisión por aparecer en programas juveniles como 'Calle 7' y 'Yingo'. Gracias a estas participaciones logró el talento que ahora demuestra.

También se le vio en la etapa final del reality show "Mundos opuestos" y finalmente se dedicó a la actuación.

Antes de ofrecer la noticia de su embarazo, Kathy Contreras concedió una entrevista a Las Últimas Noticias. En la conversación contó que solo volvería a manejar un auto cuando tuviera hijos. Hay que recordar que la modelo protagonizó dos fuertes choques en 2015, en las que hubo pérdida total del vehículo.

"Me compraría un auto solo si tuviese hijos porque es lindo llevarlos al jardín y no podría endosarle toda esa responsabilidad a mi pareja", detalló. La ex figura televisiva añadió que "ya avisé a mis vecinos que escondan su auto. Pero me voy a dar el tiempo esta vez para aprender bien".

A finales de 2015, Kathy Contreras adquirió su primer carro, pero desafortunadamente su destreza al volante era muy cuestionable, lo que deparó en los choques. Pese a haber asistido a las clases teóricas de manejo, indicó que el cansancio no le permitió entrar en conocimiento. "A veces me dormitaba, no tuve mucho feeling", dijo.

