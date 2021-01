Esposa de Rodrigo Panes, exdirector de televisión que sufrió violento asalto: "Él ya no es el mismo"

A poco de que se cumplan tres meses desde el violento asalto sufrido por Rodrigo Panes, ex director de televisión, su esposa entregó detalles sobre su estado de salud en el matinal Bienvenidos, de Canal 13.

Marcela Bravo reveló que la investigación habría comenzado a dar sus primeros frutos. "Se hicieron algunos operativos donde posiblemente estén los implicados en el asalto de Rodrigo. Es una alegría súper grande, pero también una incertidumbre, porque por lo general estas cosas quedan impunes Se deja de investigar o la justicia los deja libres porque no hay suficientes antecedentes", dijo.

"Da susto que esto no llegue a término y no metan presos a los delincuentes por el daño enorme que le hicieron a nuestra familia", agregó la mujer, cuyo esposo fue dado de alta en diciembre pasado, tras pasar varios meses internado debido a su delicada condición.

Marcela Bravo, esposa de Rodrigo Panes - Canal 13

De acuerdo con lo señalado en el programa de Canal 13, por medio de un seguimiento a la línea telefónica desde donde contactaron a Rodrigo Panes, quien trabajaba en una aplicación de transportes, la Policía de Investigaciones (PDI) logró dar con algunas direcciones.

Allanaron dos casas y encontraron el celular desde el que se realizó el llamado a la aplicación. Marcela Bravo aseguró que la empresa ha mostrado una gran disposición para colaborar en el caso. Actualmente hay dos detenidos: uno de ellos sería el dueño del teléfono, y el otro fue detenido por posesión de drogas.

El estado de salud de Rodrigo Panes

Además de entregar información sobre la investigación que se encuentran realizando en torno al caso, Marcela Bravo se refirió al estado de salud de su esposo, "Él no puede estar solo. Necesita ayuda y apoyo. Está tratando de seguir adelante, pero con harto dolor tanto físico como anímico", dijo.

"Él ya no es el mismo después de lo que le pasó… Lo importante es que Rodrigo está aquí con nosotras y no nos dejó solas", agregó, indicando que los gastos médicos han sido muy altos, ya que su esposo no tenía Isapre.

"Nos falta sentirnos protegidos, y lo único que nos puede proteger es el Estado. Lo mejor que le puede pasar a mi marido al final de su rehabilitación es saber que los que le hicieron esto están presos", indicó la mujer.

