Eduardo de la Iglesia se quiebra en pantalla con relato de entrevistado: "Me tocó muy fuerte"

En un nuevo capítulo de Hola Chile, se conoció el testimonio de Alexander Contreras, quien perdió a su madre el pasado 25 de diciembre tras un accidente vehicular ocurrido en la comuna de La Cisterna.

Las lesiones que generaron esta colisión por alcance, cobraron la vida de su progenitora días después. En conversación con el programa de La Red, el hombre expresó su indignación ante lo sucedido.

Eduardo de la Iglesia reflexionó en torno al tema, remarcando que el apoyo que debería recibir su familia es tan importante como el hecho de que se haga justicia. "Tu vida era perfecta. Tres segundos antes, tú podías tomarla de la mano y conversar con ella. Y en un abrir y cerrar de ojos ella ya no está", dijo.

"A qué voy cuando digo que es tan importante que la fiscalía se humanice y esté cerca de ustedes. No sé qué va a pasar con esta persona, si la van a encontrar, pero que el sistema te abrace es tanto o más importante que se haga justicia", agregó, indicando que "hay una frialdad tan grande contigo. Estás sufriendo lo indescriptible. ¿A ti quién te ayuda? ¿Quién te contiene?".

Eduardo de la Iglesia no pudo contener las lágrimas

Tras las palabras del periodista, Alexander habló sobre su vida tras el accidente. "Nosotros seguimos viviendo en la misma casa, imagina cómo están todos los recuerdos. Cada vez que paso por la pieza de ella, cada vez que hacemos algo, que mi sobrina pequeña la llama… ¿Qué le digo? ¿Dónde está su Mimí?", dijo.

Eduardo de la Iglesia en Hola Chile - La Red

"Porque un delincuente quería salir a tomar, porque un delincuente quería pasarla bien… A él no le importó nada y hasta el día de hoy no le sigue importando. Las palabras que escribieron son de buena crianza, no son de buena ley, son de buena crianza, solamente para bajarle el perfil", agregó.

"Yo le digo 'mira lo que provocaste, mira lo que hiciste. Destruiste una familia. Una familia que iba a una cena familiar'. Yo llevaba los regalos de mis hijos, iba a buscar a mis hijos y me quitaste a mi madre, que estuvimos un año completo cuidándola. Ni siquiera salía a comprar. Y él en dos segundos se la llevó. ¿Por qué? ¿Para lucirse delante de las otras personas que iban en el vehículo? Que iban tres personas, iba una mujer y dos hombres", continuó diciendo el hombre, entre lágrimas.

"A lo mejor para el fiscal este es el número de un caso, pero para mí, yo tengo una sola madre. Es mi mamá", señaló después. Eduardo de la Iglesia rompió en llanto con las palabras de Alexander, y salió de la pantalla por unos momentos.

El periodista explicó su emoción

Posteriormente, regresó disculpándose por haberse emocionado con su historia. "Te quiero pedir disculpas por haberme quebrado de la manera que me quebré, porque esto no se trata de mí. Se trata de hacer justicia para tu familia", dijo.

Según explicó, su emoción se debió a un alcance en los apodos, ya que a su fallecida madre también le decían "Mimí". "Sólo que a tu madre le decían exactamente igual como le decían a la mía, 'Mimí', entonces me tocó muy fuerte. Te mando un abrazo lleno de amor y cariño", señaló.

