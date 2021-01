Sergio Rojas revela que Dominique Gallego y Rodrigo Wainraihgt serán padres nuevamente

Una inesperada revelación fue la que hizo Sergio Rojas en Me Late Prime, cuando contó que Dominique Gallego y Rodrigo Wainraihgt se convertirán en padres nuevamente.

El periodista dio a conocer la información en un nuevo capítulo del programa, durante una conversación con los demás panelistas.

"Vas a ser tía", le dijo entre bromas a Pamela Díaz, quien fue expareja del abogado. "Yo hablé con la Dominique. De hecho, yo la esperé, porque sabía desde hace unos días atrás, pero le di tiempo también para que le contara a su familia. Nada que ver que yo contara", detalló.

Respecto a la llegada del nuevo integrante a su familia, Sergio Rojas comentó que "sabía solo Rodrigo y ella, y muy poquita gente. De hecho, tengo entendido que Rodrigo quiere que sea niñita. Eso es lo que le ha comentado a su círculo más cercano".

"Y claro, Dominique no quería decirlo. Primero quería contarle a la familia, cumplir los 3 meses. Me dijo 'no te voy a dar más detalles ni nada', pero lo confirmó", agregó.

La vida de Dominique Gallego y Rodrigo Wainraihgt en el sur

Recordemos que la pareja se encuentra radicada en el sur de Chile. El abogado se ha desempeñado como concejal y Seremi del Minvu de la Región de Los Lagos.

Hace unos días, la ex chica reality compartió registros en redes sociales de sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las que pasó junto a su familia.

"Mi familia mi 🎁 feliz navidad ♥️ @rodrigo_wainraihgt", escribió Gallego junto a una fotografía de la Noche Buena.

