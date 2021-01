Yina Calderón confiesa que se tragó el diamante que tenía pegado en un diente

Yina Calderón paga el precio de sus extravagancias. Era de público conocimiento que la llamada influencer mantenía carillas en su dentadura, como parte de su tratamiento para el diseño de sonrisa. Pero hace solo un par de meses sorprendió a sus seguidores con un diamante adherido a uno de ellos.

De acuerdo al portal Protagonista, la intención de la creadora de contenido era lucir un diseño distinto. Incluso fue comparada con el famoso vallenatero Diomedes Díaz, quien también optó en su momento por ese estilo.

Yina Calderón se tragó el diamante de su diente

Lo que nadie se esperaba es que la youtuber apareciera en sus historias de Instagram para confesar que sencillamente se lo tragó.

A través de una sesión de preguntas y respuestas con los usuarios, uno de ellos le consultó: "¿Se quitó la joya que tenía en el diente?". A la interrogante, Yina Calderón confesó que "no, no me la quité, me la tragué".

Luego de reír detalló que desafortunadamente terminó en su estómago cuando comía. A través de los comentarios, los usuarios se mostraron indignados ante la poca importancia de que la influencer se haya tragado la joya. Otros bromearon en que han perdido más diamantes de la misma forma.

Cabe destacar que Yina Calderón acostumbra a protagonizar este tipo de episodios excéntricos, aunque la mayoría enfocadas a su apariencia física. Recordemos que se ha sometido a distintas cirugías, las cuales no han resultado del todo bien.

Pese a la división de opiniones sobre su influencia en redes sociales, la joven mantiene más de 2,7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

