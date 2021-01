Yamila Reyna y su romance con Diego Sánchez: "Estoy viviendo una relación muy sana, muy linda"

Unos días atrás, Yamila Reyna confirmó su relación con el arquero de Unión Española Diego Sánchez. Y ahora, ambos entregaron detalles sobre su presente.

En conversación con Las Últimas Noticias, la trasandina afirmó que "yo no sabía quién era ni nada. Empezamos a hablar y me encantó porque me invitó a almorzar. Fue un caballero. Al final, la que lo invitó a cenar fui yo porque no tenía tiempo antes de irme a Argentina".

"Antes de mi viaje (fue a ver a su familia a Córdoba) nos vimos dos veces. Fue un flechazo. Él juraba que yo no lo iba a pescar y yo pensé 'es un pibe más chico que yo (ella tiene 42 años y él 33), jugador, yo no soy de ese mundo, lo voy a ver una vez y chao'. Y la verdad es que fue un flechazo. Desde el primer día que tuvimos muy buena onda, nos reímos muchísimo, tenemos el mismo humor".

Por su parte el golero, conocido popularmente como el "Mono" Sánchez, señaló sobre la primera cita que "iba con cero fe, pensé que no le iba a gustar. Pero esa cena salió mejor de lo esperado. Estaba muy nervioso, no fue fácil y me costó elegir qué ropa ponerme. Después todo fluyó desde el primer minuto".

Sobre el presente, Yamila Reyna indicó que "estoy viviendo una relación muy sana, muy linda y de mucha honestidad". En ese sentido, resaltó que "siento que me tomé el tiempo para esperar a alguien que valiera la pena y Diego es un hombre que realmente vale la pena".

"Él ha estado al pie del cañón. Siempre estuvo a la altura, muy compañero, muy compinche, apoyándome. En estos tiempos los hombres así son escasos. Así que volví y decidí ponerle las pilas que se merece la relación", agregó.

Sobre cómo es Diego Sánchez, la actriz manifestó que "es un tipo súper maduro, con los pies en la tierra, compartimos los mismos códigos, yo también soy muy familiera".

Por último, el arquero reconoció que "ella me gusta demasiado y todos los días le digo cuánto me encanta y cuánto la quiero. Se lo digo a cada rato".

"Nos estamos recién conociendo. Hasta el momento de verdad que nos llevamos súper bien. Somos muy parecidos en la forma de ser y en el sentido del humor. Me encanta su forma de ser y ojalá que funcione. Ahora que nos reencontramos ha sido bastante rico", remató.